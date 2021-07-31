Ormanlık alanlara girişlerin yasaklanmasıyla ilgili karar

6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 19.

6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 19. 04. 2018 tarihli 7139 Sayılı Kanunla değişik 69. maddesi gereğince? Meteoroloji Müdürlüğünden alınan hava tahmini raporlarında sıcaklık değerlerinin artacağı belirtildiğinden, önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle, mevsimsel veya insani faktörlere dayalı olarak orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek, 30 Temmuz 2021 tarihinden itibaren ormanlık alanlarda meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı? İl genelinde hizmet veren tüm Kamu Kurumları ve Belediye Başkanlıklarınca, yangın anında etkin ve hızlı iletişimi sağlamak için Kriz Merkezi Kurulması ve son dönemde artan orman yangınlarının önüne geçilmesi amacıyla tüm orman alanlarına resmi görevli personel dışında yürüyüş, spor, dinlenme ve sosyal her türlü etkinlik için ikinci bir emre kadar girişlerin yasaklanmasına, 1-­Ormanlara giriş çıkışların yasaklanması (Orman İdaresinden İhaleli/Tahsisli iş alanlar ve bu işte çalışanlar ile Orman İdaresi tarafından çalıştırılan kişiler hariç), düzenli ve düzensiz mangal/semaver/ateş yakılabilecek orman içerisindeki piknik ve mesire alanları ile tabiat parklarına ikinci bir emrekadar giriş çıkışların yasaklanması, (Bu alanlar içerisindeki kamp yerleri ile faaliyet gösteren restoran, kafe vb. ticari işletmelerin rezervasyon yöntemiyle çalışmak kaydıyla muaf tutulmasına) 2­-Orman alanları içerisinde mangal/semaver/ateş yakılmasına müsaade edilmemesi, avcı ve çobanların ateş yakmasının önlenmesi için ormanlara giriş çıkış yasağının uygulanması ve kontrolünün? Bolu Orman Bölge Müdürlüğü/Düzce İlindeki Orman İşletme Müdürlükleri personeli ile sorumluluk bölgesine göre ilgili kolluk kuvvetlerince müştereken sağlanmasına, 3­-Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, anız veya bitki örtüsü (tarla, bağ, bahçe ve zeytinlik artığı ot, dal vb. ) yakılmasına kesinlikle müsaade edilmemesine, 4­-Düğün ve benzeri organizasyonlarda, köylerde ve orman sınırlarında orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmemesine, 5­-Yapılacak denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemlerin yapılmasına, 6­-Enerji nakil hatlarından çıkabilecek orman yangınlarına karşı TEİAŞ ve SEDAŞ Elektrik Dağıtım A. Ş. tarafından her türlü tedbirlerin alınmasına, 7­-İl ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından kırsal alandaki Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile koordineli bir şekilde kontroller yapılması, tespit edilen şahısların ormanlardan uzaklaştırılmasına, 8­-Düzce Belediye Başkanlığı, İlçe Kaymakamlıkları, İlçe Belediye Başkanlıkları, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, TEİAŞ, SEDAŞ ve diğer ilgili kurumlarca konunun yakından takip edilerek koordineli bir şekilde çalışılmasına,

Karar verilmiştir.

Kaynak: Habermetre