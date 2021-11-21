Ormanlık alanda kaybolan kişi otostop çekerek memleketine gitmiş - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ormanlık alanda kaybolan kişi otostop çekerek memleketine gitmiş

AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Ormanlık alanda kaybolan kişi otostop çekerek memleketine gitmiş

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 33 yaşındaki Veli Çebik'in, otostop yaparak memleketi Konya'nın Güneysınır ilçesine gittiği belirlendi.

HOCALAR, AFYON (AA) - Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 33 yaşındaki Veli Çebik'in, otostop yaparak memleketi Konya'nın Güneysınır ilçesine gittiği belirlendi.

Afad İl Müdürlüğü koordinasyonunda Esenli Yaylası'ndaki arama çalışmaları sırasında, kayıp Çebik'in ikamet ettiği Güneysınır ilçesine bağlı Mehmetali Mahallesi'ne gittiği haberi geldi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, mahalle muhtarıyla telefon görüşmesinde, Çebik'in otostop çekerek ailesinin yanına geldiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bunun üzerine bölgedeki AFAD, AKUT, UMKE ve jandarma ekiplerinin arama tarama çalışmaları sona erdi.

Olay

Veli Çebik, 14 Kasım'da Antalya'nın Alanya ilçesinden Ali Gümüşok ile gübre almak için Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesi Avgançik köyündeki Esenli Yaylası'na gelmiş, araca gübre yükleme sırasında verilen molada ihtiyaç gidermek için ormanlık alana gitmişti.

Belirli bir süre sonra Çebik, gelmeyince ve kendisinden haber alınamayınca durum 112'ye bildirilmiş, bölgeye, jandarma, AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri sevk edilmişti.

Müslüme ülkeyi yasa boğdu

Müslüme ülkeyi yasa boğdu

 Erzurum'daki 5,1'lik deprem anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı

Erzurum'daki 5,1'lik deprem anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı

 Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title