Son dakika haberi | Ormanlık alanda araç alev alev yandı
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Son dakika haberi | Ormanlık alanda araç alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA ALTAR ZEYHAN - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Ormanlık alanda araç alev alev yandı Gökova Körfezi Turnalı-Akbük yolunda ormanlık alanda seyir halindeki araçta çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü.

Ormanlık alanda araç alev alev yandı

Gökova Körfezi Turnalı-Akbük yolunda ormanlık alanda seyir halindeki araçta çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü.

MUĞLA - Muğla'da ormanlık alanda seyir halindeki araçta çıkan yangın sonrası araç kullanılmaz hale geldi.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Turnalı-Akbük yolu üzerinde ormanlık alanda seyir halinde olan 48 AEI 261 plakalı aracın motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü aracı terk ederken 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Olay yerine Orman arazözü, İtfaiye, Jandarma ve 112 acil sağlık ambulansı sevk edildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ekipleri yanan araca müdahale ederek söndürdü. Gökova Körfezi kıyısında bulunan ve ormanlık alandaki Turnalı-Akbük yolunda yanan araçtan çıkan kıvılcımlar ormanlık alana sıçraması önlendi.

Yangın sonrası araç tamamen yanarken kullanılmaz hale geldi.

Son dakika haberi | Ormanlık alanda araç alev alev yandı
Son dakika haberi | Ormanlık alanda araç alev alev yandı
Son dakika haberi | Ormanlık alanda araç alev alev yandı
Son dakika haberi | Ormanlık alanda araç alev alev yandı
Son dakika haberi | Ormanlık alanda araç alev alev yandı
Son dakika haberi | Ormanlık alanda araç alev alev yandı
Son dakika haberi | Ormanlık alanda araç alev alev yandı
Son dakika haberi | Ormanlık alanda araç alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA ALTAR ZEYHAN

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 14:20:44. #1.14#
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