Ormanlı Belediyesi altyapı çalışmalarına hız kazandırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ormanlı Belediyesi altyapı çalışmalarına hız kazandırdı

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Ormanlı Belediyesi altyapı çalışmalarına hız kazandırdı.

Ormanlı Belediyesi altyapı çalışmalarına hız kazandırdı
18.05.2020 23:56 | Son Güncelleme: 18.05.2020 23:56

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Ormanlı Belediyesi altyapı çalışmalarına hız kazandırdı.

Ormanlı Beldesi'nde bulunan ve yaklaşık 30 sene önce yapılan yağmur suyu taşıma ve kanalizasyon hattının yenileme çalışması başladı. Korona virüs ile mücadelenin yanı sıra belediyenin asli hizmetlerinin de devam ettiğini belirten Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, görevlerinin halka hizmet olduğunu söyledi. Başol konuşmasında, "Korona virüs salgını gündeme geldiği günden itibaren mücadelemiz sürüyor. Beldemizde sık sık dezenfekte çalışmalarının yanı sıra belediyemiz bünyesinde maske üretimi ve halka dağıtımı noktasında çalışmalarımızda devam ediyor. Fakat hayat devam ediyor, bizlerde görevimizin başında halkımıza daha iyi nasıl hizmet verebiliriz onun derdindeyiz. Bu sebeple korona virüs ile mücadelemiz devam ederken, beldemizin diğer sorunları ve ihtiyaçları noktasında da çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Bu bağlamda 30 yıl önce beldemizde yapılan yağmur suyu taşıma ve kanalizasyon hattımızın eskidiğini biliyorduk. Hemen harekete geçerek, bu hattı yenileme çalışmamıza başladık. Nasipse birkaç güne bitmiş olacak. İnşallah beldemizde en ufak bir alt yapı sıkıntısı kalmayacak. Ormanlı halkımızın içi rahat olsun, bizler her koşulda hizmete hazırız. Çalışmalarımız bununla sınırlı kalmayacak inşallah. Bizler görevde olduğumuz müddetçe halkımızın refahı için çalışmalarımız devam edecek" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmalarla ilgili açıklama: Hukuka aykırılık bulunmamaktadır Haber
İçişleri Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmalarla ilgili açıklama: Hukuka aykırılık...
Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek Haber
Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu Haber
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu Haber
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu
Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin Haber
Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin
Çinli uzmanlara göre, koronavirüs enfeksiyonun çaresi insan vücudunda bulunuyor Haber
Çinli uzmanlara göre, koronavirüs enfeksiyonun çaresi insan vücudunda bulunuyor
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir
Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti
Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Son Dakika: 23-26 Mayıs tarihleri arasında 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Son Dakika: 23-26 Mayıs tarihleri arasında 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Yasakları hiçe sayan motosikletli genç, Hacı Bayram Veli Türbesi önünde drift yaptı
Yasakları hiçe sayan motosikletli genç, Hacı Bayram Veli Türbesi önünde drift yaptı
Koronavirüsü yenen 5 aylık bebek, alkışlarla annesine teslim edildi
Koronavirüsü yenen 5 aylık bebek, alkışlarla annesine teslim edildi
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak
Son Dakika: Camiler 29 Mayıs'tan itibaren öğle ve ikindi namazlarında açık olacak
Son Dakika: Camiler 29 Mayıs'tan itibaren öğle ve ikindi namazlarında açık olacak
Eşiyle tartışan kocanın düşürdüğü sigara, aracını kül etti
Eşiyle tartışan kocanın düşürdüğü sigara, aracını kül etti
Çin Devlet Başkanı, 'Çin koronavirüsü sakladı' iddialarına karşı ülkesini savundu
Çin Devlet Başkanı, "Çin koronavirüsü sakladı" iddialarına karşı ülkesini savundu
Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı
Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan kabileye de bulaştı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan kabileye de bulaştı
Hakkari'den kahreden şehit haberi! 7 günlük yaşam savaşını kaybetti
Hakkari'den kahreden şehit haberi! 7 günlük yaşam savaşını kaybetti
Rahatsızlığı nedeniyle bebek sahibi olamayacağını söyleyen Larissa Gacemer'e eşinden destek: Sen bana yetersin
Rahatsızlığı nedeniyle bebek sahibi olamayacağını söyleyen Larissa Gacemer'e eşinden destek: Sen bana yetersin
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Süreyya Önder Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hazal Kaya Acun Ilıcalı Jennifer Lopez Tuba Büyüküstün
Spor Hasan Şaş Tamer Tuna Lionel Messi Hikmet Karaman Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın Wuhan Ramazan Instagram
Şu an buradasınız: Ormanlı Belediyesi altyapı çalışmalarına hız kazandırdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 23:56:49. #1.15#
title