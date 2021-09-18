Antalya'da ormanı yakmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı - Haberler
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Antalya'da ormanı yakmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Antalya'da ormanı yakmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı

Antalya Manavgat'ta aynı bölgede dördüncü noktayı yakmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı. Vatandaşlar şüpheliyi tartaklamaya çalışırken, daha önce de aynı şahsın tişörtsüz ve elinde alkol kutusuyla dolaştığını belirtti.

Manavgat'ta bulunan Sorgun çamlığında arka arkaya yükselen dumanlar üzerine ekipler harekete geçti. Üç ayrı noktada arka arkaya başlayan yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürülürken, jandarma bölgede geniş çaplı arama başlattı.

Antalya'da ormanı yakmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı

YANGIN ÇIKARMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Ormanı yakmaya çalışan şüpheli, dördüncü noktadan yanındaki çakmakla yangın çıkarmaya çalışırken jandarma ve orman görevlileri tarafından suçüstü yakalandı.

Antalya'da ormanı yakmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı

VATANDAŞLARIN ELİNDEN ZOR ALDILAR

Yakalanan şüpheli diğer taraftaki yangını söndüren vatandaşlar tarafından tartaklanmak istenirken, jandarma şüpheliyi olay yerinden uzaklaştırdı. Yangın bölgesinde ekiplere yardım eden vatandaşlar, yangın söndürmeye çalışan şüphelinin devamlı aynı noktalarda üzerindeki tişörtü çıkartıp elinde alkol kutusuyla dolaştığını söyledi.

Antalya'da ormanı yakmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı

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