Ormana odun kesmeye giren köylü, ağaçların arasında ağlayan kadınla karşılaşınca ayakları titredi! Yetkililer bile hayrete düştü - Haberler
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Ormana odun kesmeye giren köylü, ağaçların arasında ağlayan kadınla karşılaşınca ayakları titredi! Yetkililer bile hayrete düştü

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Kolombiya'da ormana ağaç kesmek için giren bir köylü, ağaçların tepesinde ağlayan kadınla karşılaştıktan sonra hemen köye döndü. Yetkililere durumu anlatan köylü, kimse kendisine inanmayınca çektiği videoyu gösterdi. Ancak olay yerine gelen polisler kadını bulamayınca, büyük şaşkınlık yaşandı.

Kolombiya'daki kırsal alanda çekilen video bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Düzenli olarak aynı ormanlık alanda ağaç kesen bir köylü, bu kez ormana girdiğinde gariplikle karşılaştı. Çünkü ormanın içinden ağlama sesleri geliyordu.

Sesin nereden geldiğini öğrenmek için kafasını kaldıran köylü, ormanın en tepesinde bir kadının hüngür hüngür ağladığını gördü. Hemen cep telefonuna sarılan köylü, her ihtimale karşı bu anları kayıt altına aldı.

Köylü, başına gelen olayı haber vermek için hemen köye ve polise koştu. Köylüyü dinleyen polis ekipleri, yaşanan duruma ihtimal vermedi ancak videoyu izleyince ikna oldular. Hemen ormanlık alana giden ekipler, kadını bulamayınca büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Köylünün kaydettiği bu görüntüler, Meksika kökenli bir şehir efsanesi olan ve "Ağlayan kadın" olarak bilinen La Llorona'nın varlığına kanıt olarak görülüyor.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Sosyal Medya, Kolombiya, Tiktok, Yaşam, Dünya, Haberler

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Yorumlar (2)

Hek Tor:

La bu sesler Cemal Enginyurt"un ulumasina benziyor...

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Aykut Kalanoğlu:

Bundan sonra ormana da gidemeyecek korkudan ! ürkütücübir bir durum !

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