Orman Yangınlarının Söndürülmesi Çalışmalarında Etkin Görev Alan TOMA'lar Görev Yerlerine Uğurlandı
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Orman Yangınlarının Söndürülmesi Çalışmalarında Etkin Görev Alan TOMA'lar Görev Yerlerine Uğurlandı

Orman Yangınlarının Söndürülmesi Çalışmalarında Etkin Görev Alan TOMA'lar Görev Yerlerine Uğurlandı
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Orman Yangınlarının Söndürülmesi Çalışmalarında Etkin Görev Alan TOMA'lar Görev Yerlerine Uğurlandıİlimizde meydana gelen orman yangınlarının etkili olduğu ilk andan itibaren söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından...

Orman Yangınlarının Söndürülmesi Çalışmalarında Etkin Görev Alan TOMA'lar Görev Yerlerine Uğurlandıİlimizde meydana gelen orman yangınlarının etkili olduğu ilk andan itibaren söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA), Muğla İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenle görev yerlerine uğurlandı. 29 Temmuz'da başlayan ve 14 gün süren orman yangınlarında, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ülkemizin dört bir köşesinden 79 TOMA ve 409 polis arama kurtarma ve teknik personeli görev aldı. Orman yangınlarına müdahale eden ekiplere destek veren ve yangın söndürme ve soğutma çalışmalarını tamamlayan TOMA'lar yangınların tamamen kontrol altına alınmasının ardından tekrar görev bölgelerine döndü. Muğla Emniyet Müdürlüğü binası önünde düzenlenen törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla Baro Başkanı Av. Cumhur Uzun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan, Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Kadem Mete, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mehmet Korkmaz, siyasi partilerin il başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Habermetre

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Orman Yangınlarının Söndürülmesi Çalışmalarında Etkin Görev Alan TOMA'lar Görev Yerlerine Uğurlandı - Haberler
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