Orman yangınında arkadaşına yardıma gitti, döndüğünde evini küle dönmüş halde buldu
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Orman yangınında arkadaşına yardıma gitti, döndüğünde evini küle dönmüş halde buldu

Orman yangınında arkadaşına yardıma gitti, döndüğünde evini küle dönmüş halde buldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınları 9'uncu gününde de devam ederken, 50 bin dönümlük ormanlık alan zarar gördü, hayvanlar telef oldu, evler yanarken can kayıpları yaşandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınları 9'uncu gününde de devam ederken, 50 bin dönümlük ormanlık alan zarar gördü, hayvanlar telef oldu, evler yanarken can kayıpları yaşandı. Demirciler Mahallesi'nde yangının ilk günü arkadaşının 'yetiş hayvanlarım yanıyor' demesi üzerine yardıma giden adam, döndüğünde evini yanmış halde buldu.

Manavgat ilçesine bağlı Demirciler Mahallesi'nde yaşayan Doğan Kaşıkara (44), orman yangının başladığı ilk günlerde evi yanan arkadaşına yardım etmek için evinden ayrıldı döndüğünde her şeyini yanmış halde buldu. Gece saat 03.00 sıralarında Demirciler Mahallesi yakınlarında bulunan ve yangınla mücadele veren yerlerden biri olan Kürcüler Mahallesinde yaşayan arkadaşına yardıma giden Doğan Kaşıkara, geri döndüğünde evinin küle döndüğü gördü.

Kaşıkara, "Saat gece 03.00 civarında kardeşim bana gelip arabanın üzerinde kül var dedi. Sonra uyandım ve elektrik olmadığı için telefon ışığıyla baktım arabanın üzerinde bir kül ve etrafta kül bulutları uçuşuyor. Camiinin kenarındaki gençlerin yanına gittim yangın neredeymiş dedim Kürcüler'de dediler. Benim de orada arkadaşım var aradım yardıma yetiş hayvanlar yanacak dedi. Evdekiler de şehir dışına gideceklerdi onlar gidince bende Kürcüler'e yardım için yola çıktım. Sonra arkadaşım aradı ve ağlayarak bana hayvanlarım, her şeyim gitti sakın buraya gelme canımızı zor kurtardık" dedi.

"Yangının bize gelmesinin beklemiyordum"

Birçok afetzede gibi yangında evini ve hayvanlarını kaybeden Doğan Kaşıkara, "Ben yangının Demirciler'e gelmesini beklemiyordum, rüzgar saat 04.30 gibi yön değiştirmeye başladı. Ben de bizim köy de gidecek diye hemen köye geldim. Ben arkadaşıma yardıma gidiyordum ama evim yanmış. İçeri girip baktığımda benim tavuklarım, horozlarım ve bir tane de kedim vardı hepsi kül olmuştu. Tek acı benim değil bu acı Manavgat'ın acısı Türkiye'nin acısı" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Orman yangınında arkadaşına yardıma gitti, döndüğünde evini küle dönmüş halde buldu
Orman yangınında arkadaşına yardıma gitti, döndüğünde evini küle dönmüş halde buldu
Orman yangınında arkadaşına yardıma gitti, döndüğünde evini küle dönmüş halde buldu
Orman yangınında arkadaşına yardıma gitti, döndüğünde evini küle dönmüş halde buldu
Orman yangınında arkadaşına yardıma gitti, döndüğünde evini küle dönmüş halde buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Orman yangınında arkadaşına yardıma gitti, döndüğünde evini küle dönmüş halde buldu - Haberler
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