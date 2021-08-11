Orman Genel Müdürlüğü yangında zara gören alanlar için çalışmalara başladı

Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye'de 28 Temmuz tarihinden bu yana meydana gelen orman yangınlarında zarar gören orman alanlarının yeniden ağaçlandırılması için çalışmalara başladı.

Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye'de 28 Temmuz tarihinden bu yana meydana gelen orman yangınlarında zarar gören orman alanlarının yeniden ağaçlandırılması için çalışmalara başladı.

Adana ve Mersin illerindeki çalışmalara Orman Genel Müdürlüğünden ilgili daire başkanları da katıldı. Adana ilindeki arazi ve büroda yapılan çalışmalara Ağaçlandırma, Orman İdaresi ve Planlama ile Silvikültür ve İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanı da katılarak, çalışmalarla ilgili sahadaki durum, saha temizliği ile ağaçlandırma konusundaki yol haritası masaya yatırıldı.

Adana ve Mersin'de yapılan çalışmaların önümüzde günlerde, Antalya ve Muğla illerinde yangından zarar gören alanlar için de devam edeceği öğrenildi. Orman Genel Müdürlüğü'nün hedefi yangından zarar gören bütün alanların ağaçlandırma çalışmalarının 1 yıl içerisinde bitirilmesi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı