Orhan İnandı, Orta Asya'da Türkiye aleyhine faaliyet yürütmüş
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Orhan İnandı, Orta Asya'da Türkiye aleyhine faaliyet yürütmüş

Orhan İnandı, Orta Asya'da Türkiye aleyhine faaliyet yürütmüş
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nca (MİT) yurt dışında gerçekleştirilen operasyonla yakalanıp, Türkiye'ye getirilen FETÖ/PDY'nin 'Orta Asya genel sorumlusu' Orhan İnandı'nın, sık sık örgüt elebaşı Fetullah Gülen'i ziyaret ettiği ve Orta Asya'da Türkiye aleyhine faaliyet yürüttüğü belirlendi.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nca (MİT) yurt dışında gerçekleştirilen operasyonla yakalanıp, Türkiye'ye getirilen FETÖ/PDY'nin 'Orta Asya genel sorumlusu' Orhan İnandı'nın, sık sık örgüt elebaşı Fetullah Gülen'i ziyaret ettiği ve Orta Asya'da Türkiye aleyhine faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam yaptığı açıklama ile FETÖ/PDY'nin 'Orta Asya genel sorumlusu' Orhan İnandı'nın MİT operasyonu ile yakalanarak, Türkiye'ye getirildiğini duyurdu. Hakkında 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan yakalama kaydı bulunan Orhan İnandı'nın, 2001 yılından bu yana FETÖ'nün 'Kırgızistan sorumlusu' olarak faaliyet yürüttüğü belirtildi. İnandı, 2017 yılında ise örgüt lideri Fetullah Gülen'in talimatı ile hem Kırgızistan hem de Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Özbekistan'ı içine alan bölgenin 'genel sorumlusu' oldu. 

Kırgızistan'da bulunduğu süre içinde sık sık örgüt elebaşı Gülen'in Pensilvanya/Saylorsburg'daki karargahına ziyaretler gerçekleştiren Orhan İnandı, son olarak 2021 yılının Mart ayında karargaha giderek talimat aldı. İnandı'nın, örgütün sözde üst düzey yöneticileri Mustafa Özcan, Naci Tosun, Barbaros Kocakurt gibi isimler ile de irtibatlı olduğu tespit edildi.FETÖ'nün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olan İnandı, Pensilvanya'dan 'ByLock' ile aldığı talimatlar doğrultusunda, örgütün Türkiye'den kaçan firari unsurlarının Kırgızistan'da barınmasını sağladı ve aralarında Mustafa Özcan ile kapatılan Bank Asya'nın eski yönetim kurulu başkanı Ali Çelik'in de bulunduğu 25 sözde üst düzey FETÖ/PDY mensubuna yasa dışı yollardan Kırgızistan pasaportu temin etti.TÜRKİYE ALEYHİNE FAALİYETLERTürkiye'de bulunduğu ve örgütsel faaliyet içinde yer aldığı 1985-1995 yıllarında FETÖ'nün 'mahrem yapılanması'nda da görev alan Orhan İnandı, mezkur dönemde 'ev sorumlusu', 'belletmen', 'müdür', 'eğitim danışmanı' pozisyonlarında da terör örgütüne hizmet etti. Bekir Ünal ve Sait Aksoy isimli örgüt yöneticilerine bağlı olarak faaliyet gösteren İnandı, Ankara'da bulunduğu dönemde Adil Öksüz ile de örgüt evlerinde yapılan toplantılarda bir araya geldi.İnandı, örgütün 'mahrem' yapısının en tepedeki yöneticileri ile ilişkili biçimde bu yapının yönlendirilmesine hizmet ettiği öğrenildi. Orhan İnandı'nın ayrıca FETÖ'nün paralarını Orta Asya'da işlettiği, örgüte eleman kazandırdığı ve Türkiye'nin itibarını istismar ederek Orta Asya'da Türkiye aleyhine faaliyetler yürüttüğü belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberleri... FETÖ'nün 'yargı teşkilatı mahrem imamı' oldukları belirlenen 66 zanlı hakkında gözaltı kararı
Son dakika haberleri... FETÖ'nün "yargı teşkilatı mahrem imamı" oldukları belirlenen 66 zanlı hakkında gözaltı kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (5)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (5)
Erdoğan: 'MİT, yürüttüğü özgün ve sabırlı çalışmalar neticesinde FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'yı ülkemize getirerek adalete teslim...
Erdoğan: "MİT, yürüttüğü özgün ve sabırlı çalışmalar neticesinde FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'yı ülkemize getirerek adalete teslim...

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Selin Şekerci Müslüm Gürses İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mesut Özil Erol Bulut Diego Costa Mostafa Mohamed
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Orhan İnandı, Orta Asya'da Türkiye aleyhine faaliyet yürütmüş - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 13:45:50. #1.16#

title