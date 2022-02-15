Orhan Gencebay Kötü Haberi Böyle Duyurdu

Sanatçı Orhan Gencebay, hayat arkadaşı Sevim Emre, oğlu Gökhan Gencebay ve gelini Seda Özmen ile yemek yedi. Gencebay, yemek sonrası muhabirlerle sohbet etti.

"OLAĞANÜSTÜ BİR ZARAR"

Müzik sektörü hakkında konuşan Gencebay, "Yerli ve milli müzik sektörümüzde üretim durmuştur, durmuştur derken olağanüstü bir zarardır. Bunun hemen düzelmesi lazım, bunun nedeni üreten sanatçıların maddi ve manevi hakları gereği gibi alınamamaktadır.

Ülkemizde müzik sanatı haklarıyla ilgili, bazı konular kesinlikle ele alınmalı. Bunu düzeltmeden üretim olmaz, üretim olmadan genel olarak hiç bir şey olmaz. Devletimiz bu duruma el atarsa gereğini yapacaktır, devletimizden para beklemiyoruz. Sadece haklarımızı almamız konusunda bize gerekeni yapma imkanı verecektir.

"BATI BUNU 300 YIL ÖNCE HALLETMİŞ"

Batıdaki ülkeler 300 yıl önce bu telif işlerini halletmişler. Bizim istediğimiz AB hukukunun burada tam anlamıyla uygulanması, oradaki hakların ve saygınlığın burada da aynı şekilde yerine getirilmesi gerekiyor.

Belki bizimkiler bilmeyebilirler, ancak biz öğretmeye hazırız. İlkokuldan itibaren insan haklarının ne olduğunu anlatmamız lazım. Bu konuların hızlı bir şekilde çözülmesi lazım, sanatçımızın hakkını hakkıyla savunmalıyız" dedi.

"SAHNEDE EDEP ÖNEMLİ"

Bazı sanatçıların sahnede transparan kıyafet giymelerine de değinen Gencebay, "Denge şart. Onu bulmak ve uygulamak lazım. Biz eskiden televizyon ekranlarına smokinle çıkardık. Şimdi zaman değişti tabii. Kıyafet seçimi edeple ilgili bir durum. Sanatçılar taşıyabileceği kıyafetleri giymeli" ifadelerini kullandı.

ORHAN GENCEBAY KİMDİR?

4 Ağustos 1944, Samsun doğumlu olan Orhan Gencebay ya da gerçek adıyla Orhan Kencebay, Türk besteci, ses sanatçısı, şair, enstrümanist, aranjör, müzik yapımcısı, müzik direktörü ve oyuncudur.

Arabesk müzik olarak adlandırılan, fakat kendisinin bu terimi "yanlıştır ve eksiktir" gerekçesiyle reddedip Serbest Türk müziği, özgür Türk müziği, serbest çalışmalar ve Gencebay müziği gibi kavramlarla adlandırdığı, 1960'larda yayılan Türk müziği tarzının yaratıcı ve öncülerindendir.

ORHAN GENCEBAY'IN ÖZEL HAYATI

Orhan Gencebay'ın Sevim Emre ile 30 yılı aşkın bir süredir resmi birlikteliği devam etmektedir. Oğlu Altan Gencebay halen Kervan Plak prodüktörlüğünü yürütmektedir.