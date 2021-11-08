İSTANBUL (İHA) - Orhan Gencebay'dan emniyet kemeri uyarısı

İSTANBUL - Ünlü Sanatçı Orhan Gencebay, 'Bir Hareketine Bakar Hayat' kampanyasına destek vererek, sürücülere emniyet kemeri uyarısında bulundu.

İçişleri Bakanlığı tarafından trafik güvenliği için 'Bir Hareketine Bakar Hayat' temalı yeni bir kampanya hazırlandı. İlk fazının uygulanmasına 1 Kasım 2021 Pazartesi günü başlanan kampanyanın en etkin şekilde geniş kitlelerle buluşturulabilmesi amacıyla ikinci faz uygulamasına bugün itibariyle geçildi. Bu kapsamda, tüm il ve ilçelerde eş zamanlı olarak toplumsal duyarlılığı yükseltmek amacıyla vatandaşlara kampanya ve emniyet kemeri uygulamasının önemine dair bilgilendirici sosyal medya paylaşımları yapıldı. Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, İstanbul Valiliği için 'Bir Hareketine Bakar Hayat' kampanyasına katılarak sürücülere emniyet kemeri takması uyarısında bulundu. Ünlü sanatçı Gencebay, aracına binip emniyet kemeri takarak, "Trafikte emniyet kemeri yaralanmalı kazalarda riski yüzde 60 azaltıyor. Güvenli trafik bir hareketine bakar" diyerek emniyet kemerinin önemine vurgu yaptı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise o anları sosyal medya hesabından, "Emniyet kemerini taktın mı, aklım takıldı. Orhan Babamızın ikazını can-ı gönülden dinleyenler berhudar olsun" notuyla paylaştı.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet