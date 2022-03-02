ERZURUM (İHA) - Erzurumlu kadınlar hem el becerilerini geliştiriyorlar hem de aile bütçelerine de katkı sağlıyorlar

ERZURUM - Palandöken inovasyon kadın girişim, üretim, işletme kooperatifi tığ ve şiş örücülüğü kursuna gelen kadınlar deneyimli eğitmenlerle hem el becerilerini geliştiriyorlar hem de aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.

Tığ ve şiş örücülüğü kursu pandemiden dolayı kısıtlı olarak1 Ekim 2021 tarihinde hizmete açılan kursa başlayan kursiyerler 6 aylık eğitimin ardından 11 Nisan 2022 tarihinde kursun sona ermesi ile Halk Eğitimi tarafından düzenlenen sertifikalarını alacaklar.

Kursa gelen kursiyerlere maddi açıdan da destek sağlanıyor. Kursa gelen 15 kadın kursiyer kursta el becerilerini geliştirmenin yanı sıra günlük 35 TL ücret alıyorlar.

Tığ ve şiş örücülüğü kursuna gelen kursiyerlere temin edilen malzemeler arasında, tüylenmeyen çeşitli renklerde iplik, koton iplik, tığ, elyaf, cetvel, makas ve dikiş iğnesi,

Tığ ve şiş örücülüğü kursuna gelenler daha çok sipariş üzerine üretim yapıyorlar. Toplu alının siparişlerde alınan ücret farklı, tekli satışlarda ise el emeği ücreti alınıyor.

Tığ ve şiş örücülüğü usta öğreticisi Müjgan Hellaç, kurs ve çalışmalar hakkında şunları kaydetti; "Kursumuza gelen kursiyerlere tığ işi bebek yapımını çalışıp öğreniyorlar. Kursiyerlerimiz ayrıca her çocuğun rahatça oynayabileceği bezden oyuncak bebekler de yapıyorlar. Üretimi yapılan bebeklerin bir özelliği son derece temiz ve hijyen olmaları yani mikrop barındırmıyor olmaları, her anne rahatlıkla bu oyuncakları çocuklarına verebilirler, kullanılan iplikler pürüzsüz ve tüylenmeyen ipliklerden olması, koton iplikler kullanılması, üretimi yapılan bebeklerde genel olarak tığ kullanılarak yapıldığı için ipliklerin belirli kalınlıkta olması lazım. İplik ve tığlar birbirine uyumlu olmalı. Erzurum ve yöresine ait bez bebekleri yapıyoruz. İçinde çıngırakların bulunduğu ve çocuklara oynamaları için verilen çıngırak bebekler ve oyuncaklar da yapıyoruz.