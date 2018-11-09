Doktorlar Bile Şaşırdı! Adıyamanlı Vatandaşın Bütün İç Organları Ters Tarafta

Adıyaman'da Abuzer Ürkmez isimli vatandaşın kalp, karaciğer, dalak ve midesi ters tarafta bulunuyor. İç organlarının ters tarafta olmasının kendisini etkilemediğini belirten vatandaş, "Normal hayatımı devam ettirmekteyim. Ablamın da organları benim gibi ters tarafta bulunuyor. Bazen hastanede sorun yaşıyorum. Ultrason çektirirken sağlık çalışanları yanlış çekildiğini falan sanıyorlar ama ben organlarımın ters olduğunu söylüyorum" dedi.

ÇOK SAYIDA ORGANI TERS TARAFTA

Ailede 4 kardeşten biri olan Abuzer Ürkmez ve ablasının iç organları ters tarafta bulunuyor. Abuzer Ürkmez'in karaciğeri sağda bulunması gerekirken solda, dalağı sağda bulunması gerekirken solda, kalbi sol göğüs boşluğunda olması gerekirken sağda, midesi de solda olması gerekirken sağda bulunuyor.

NADİR GÖRÜLEN BİR OLAY

Tıpta 'Situs İnversus' olarak bilinen organların ters tarafta bulunması durumu çok nadir görülüyor. Çok sayıda organın ters tarafta olması ise daha da nadir görülüyor. Hayatını sağlıklı bir şekilde sürdüren Abuzer Ürkmez, Adıyaman Belediyesinde ilaçlama biriminde çalışıyor.

"PATOLOJİ ADINI VERMEKTEYİZ"

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Taner Bulut, Abuzer Ürkmez'in anne karnında organlarının yer değiştirmesi gerekirken yer değiştirmemesinden dolayı bu tersliğin ortaya çıktığını kaydetti. Doç. Dr. Bulut, "Karaciğer sağda olması gerekirken solda, dalağı solda olması gerekirken sağda, kalbi solda olması gerekirken sağda, midesi solda olması gerekirken sağda yerleşmiş vaziyettedir. Bu durum çok sık görülen bir durum değildir. Çok nadir görülen bir durumdur. Birden fazla organın ters yerleşim göstermesi daha nadir görülen bir durumdur. Biz buna tıp dilinde Situs İnversus' diyoruz. Yani ters yerleşimli organlar anlamına gelen patoloji adını vermekteyiz. Bu durum Abezir Ürkmez'in hayatında çok bir soruna neden olmaz" dedi.

"İÇ ORGANLARIM TERSTE ANCAK HAYATIMI OLUMSUZ ETKİLEMİYOR"

Abuzer Ürkmez iç organlarının ters tarafta olmasının kendisini etkilemediğini belirterek, "İç organlarım terste ancak hayatımı olumsuz etkilemiyor. Normal hayatımı devam ettirmekteyim. Belediyede 11-12 yıldır ilaçlamada çalışıyorum. Ablamın da organları benim gibi ters tarafta bulunuyor. Dört kardeşten ben ve ablam aynı şekildeyiz. Bazen hastanede sorun yaşıyorum. Ultrason çektirirken sağlık çalışanları yanlış çekildiğini falan sanıyorlar ama ben organlarımın ters olduğunu söylüyorum" ifadelerini kullandı.