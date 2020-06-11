ORDU Yaylada, beton evlere izin yok
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ORDU Yaylada, beton evlere izin yok

Yaylada, beton evlere izin yokORDU'nun Mesudiye ilçesindeki Beyağaç Yaylası, 200 yıl önce inşa edilen ve günümüzde korunan taş ve ağaç ev mimarisiyle dikkat çekiyor.

11.06.2020 09:00 | Son Güncelleme: 11.06.2020 09:29

Yaylada, beton evlere izin yok

ORDU'nun Mesudiye ilçesindeki Beyağaç Yaylası, 200 yıl önce inşa edilen ve günümüzde korunan taş ve ağaç ev mimarisiyle dikkat çekiyor. Betonlaşmaya izin verilmeyen yaylada, yeni ev yapmak isteyenler de, bahçesine fidan dikmek şartıyla yeni ev yapabiliyor.

Karadeniz yaylalarında betonlaşma tartışılırken, Ordu'nun deniz seviyesinden 2 bin metre yükseklikteki Mesudiye ilçesi Beyağaç Yaylası'nda, 200 yıl önce inşa edilen ve günümüzde korunan taş ve ağaç ev mimarisiyle dikkat çekiyor. Yaylada betonlaşmaya izin verilmezken, yeni ev yapanlara ise bahçesine fidan dikmek şartı getiriliyor. Kaçak yapılan bina ve eklentilerinin yıkıldığı yaylada; asırlık taş ve ağaçtan yapılan evler de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

'NESİLDEN NESİLE KORUYORUZ'

Beyağaç Mahallesi Muhtarı Yüksel Sarı, Zile yaylasında otantik mimariyi yıllardır nesilden nesile koruduklarını belirterek, "Dedelerimizden kalma yayladaki doğal güzelliği bozmamak için taş ve ahşap bina kullanıyoruz. Beton kesinlikle yasak. Yeni ev yapacaklar ve onaracaklar ise evlerinin bahçesine 10'ar adet fidan dikecekler. Böyle bir kararımız var. Yaylalarımızdaki bu güzelliği korumak için eski geleneklerimizi yaşatıyoruz. Bu kararı bizden önceki dedelerimiz almış. Bu doğallığı bozmamak için hepimiz özen gösteriyoruz. Asırlar öncesinde olduğu gibi ev yapmak isteyen altı ahır, üstü ağaçtan tek kat olmak şartıyla taş ve ağaç malzemeyle ev yapabiliyor. Bunun dışında beton dökmek kesinlikle yasak" dedi.

Hami Bozyurt, "Eskiden beri, yaylanın kuruluşundan beri değişen bir şey yok. Yeni ev yapmamak için özen gösteriyoruz. Yeni ev yapanda ahşap yapıyor. Obamızda hayvanlarımız için birde gölet var. Burası Ordu'nun en güzel yaylalarından, gören hayran kalıyor. Bizde bu doğal güzelliği korumaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Zile yaylasında eski evi olan Sultan Cabbar ise, "Yaylada taş ve ağaçtan evler var. Doğal güzelliğinin bozulmaması için herkes çalışıyor. Burada benim eski evim var, tuğla örüp yapabilirim. Ama yapmıyorum, sadece tahtayla üzerini onaracağım" şeklinde konuştu.

ORDU Yaylada, beton evlere izin yok

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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