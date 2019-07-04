ORDU Yason Burnu Yarımadası'nda 'altın post' efsanesi turizmi

Yason Burnu Yarımadası'nda 'altın post' efsanesi turizmi

Ordu'nun Perşembe ilçesinde mitolojide Kaptan Yason önderliğindeki Argonotlar'ın Herkül ile birlikte 'altın postu' aramak için geldiklerine inanılan arkeolojik ve doğal sit alanı Yason Burnu Yarımadası yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Yunan mitolojisinde zenginliği ve iktidarı sembolize eden 'altın post' efsanesi yayılan yarımadayı ziyaret edenler, tarihin izini sürüyor.

Ordu'nun sakin şehir unvanına sahip Perşembe ilçesinde Çaytepe köyü sınırları içerisinde mitolojide Kaptan Yason önderliğindeki Argonotlar'ın Herkül ile birlikte 'altın postu' aramak için geldiklerine inanılan arkeolojik ve doğal sit alanı Yason Burnu Yarımadası yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Yunan mitolojisinde zenginliği ve iktidarı sembolize eden 'altın post' efsanesi yayılan yarımadayı ziyaret edenler, tarihin izini sürüyor. Yarımada çevresinde deniz altındaki batıklar ve mağaraların turizme kazandırılması için de çalışma başlatıldı. 1869 yılında yapılan kilisenin onarılarak ziyarete açılması ve aslına uygun çevre düzenlemesi ile turizmin cazibe merkezi haline gelen yarımada, Karadeniz sahili boyunca üzerinde kilise bulunan tek yarımada olma özelliğini taşıyor.

'ALTIN POST EFSANESİNİ YAŞATIYORUZ'

Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Tandoğan, Yunan turistler başta olmak üzere dünyanın peşinde olduğu 'altın post' efsanesini Yason Yarımadasında yaşatmaya çalıştıklarını belirterek Perşembe'yi herkes Yason'un sayesinde biliyor. Yason ikinci derecede arkeolojik, birinci derece doğal sit alanı ile koruma altında. O nedenle yer üstü yatırımlar yapamıyoruz. Altın postun oradan karaya çıktığı efsanesi var. Bunları canlandırmak gerekiyor. Bir ara Argonot kayığı yapılacaktı, maliyeti yüksek olduğu için kaldı. Bunları yaparak canlandırabiliriz. Burada aynı zamanda restorasyonu yapılmış olan bir de kilise bulunuyor. Gelen turistler hem yarımadayı hemde kiliseyi geziyorlar. Turistlerin buraya rağbeti büyük. Bunu daha da artırabiliriz. Bunun için projeler hazırlıyoruz dedi.

'DENİZ ALTI MAĞARALARY KEŞFEDİLMEYİ BEKLİYOR'

Yason Yarımadası'nda deniz manzaralı gün batımının da çok net bir şekilde seyredilebildiğini, bu yönüyle ve denizdeki batık mağaralarla da ayrı bir önem taşıdığını vurgulayan Tandoğan, Yason'da birden fazla dikkat çeken özellikler var. Deniz altında batıklar, mağaralar var. Bunlar hala keşfedilmeyi bekliyor. Orayı dalış sporlarına açmayı düşünüyoruz. Bununla ilgili de proje hazırladık, çalışmamız var. Üniversiteler oralarda araştırma yapıyor. Altın post efsanesini özellikle Yunanlılar iyi biliyorlar. Yunan turistler ağırlıklı olmak üzere dünyanın her yerinden buraya ziyaretçi akını var. Altın postun sadece Yason burnunda değil, Gürcistan Batum'a kadar giden efsanesi var. Onu burada canlandırmak gerekiyor. Karadeniz'de el değmemiş sahil bizde, onuda avantaja çevirmek gerekiyor diye konuştu.

Başkan Tandoğan, ayrıca Yason Yarımadası yakınında sahil şeridinde, Türkiye'de tepeli karabatak kuşlarının yuva yaptığı nadir yerlerden olan Hoynat Adası'nın da bulunduğunu, 90 çift tepeli karabatak ile 250 çift gümüş martının yaşadığı bu adanın da turizme kazandırılması için çalışma yürüttüklerini kaydetti.

ALTIN POST MİTOLOJİK EFSANESİ

Efsaneye göre Herakles döneminde aralarında güç tanrısı Herkül'ün de bulunduğu bir grup yiğit, altın postu ele geçirmek amacıyla Karadeniz'e açılır. Bir sürü serüven yaşadıktan sonra altın postun saklı olduğuna inanılan Karadeniz'deki Giresun Adası ile Yason Burnu Yarımadasına çıkarlar. Ancak adalarda onları ejderha yapılı kuşlar karşılar. Herkül'ün daha önce Stymphales Gölü çevresinden kovduğu kuşlar bu adalara yerleşmiştir. Kuşlar tüylerini ok gibi fırlatarak saldırıya geçer. Argonotlar kalkanlarıyla kendilerini korumaya çalışsalar da bir arkadaşlarını yitirmekten kurtulamaz. Sonunda kuşları öldürür ve altın postu aramaya koyulurlar, ancak bulamayınca da adaları lanetleyerek ayrılırlar. Giresun Adası'nda önceki yıllarda altın post efsanesinin yaşatılması için etkinlikler düzenlenmişti.

Kaynak: DHA