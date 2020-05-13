Ordu'da 13 Mayıs'ta yapılan testlerde pozitif koronavirüs vakasına rastlanmadı
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Ordu'da 13 Mayıs'ta yapılan testlerde pozitif koronavirüs vakasına rastlanmadı

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 13 Mayıs tarihinde yapılan testlerde koronavirüs vakasına rastlanmadığını belirtti. Vatandaşlara uyarılarda bulunan Vali Yavuz, "Salgının tekrar yayılmaması için mutlaka maske takmaya, sosyal mesafeye ve hijyene dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

Ordu'da 13 Mayıs'ta yapılan testlerde pozitif koronavirüs vakasına rastlanmadı
13.05.2020 22:32 | Son Güncelleme: 13.05.2020 22:51

Ordu Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,13 Mayıs tarihinde yapılan testlerde korona virüse (Kovid-19) rastlanmadığını duyurdu.

"SALGININ TEKRAR YAYILMAMASI İÇİN KURALLARA UYMALIYIZ"

Vali Seddar Yavuz, sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ve çocuklar için belli saatlerde izin verilmesine ilişkin salgının tamamen bitmişcesine bir yoğunluk olduğuna şahit olduklarını belirtti. Bugün yapılan testlerde pozitif vakaya rastlanmadığına dikkat çeken Vali Seddar Yavuz, "Salgının tekrar yayılmaması için mutlaka maske takmaya, sosyal mesafeye, hijyene ve işimiz bittiğinde evimize dönmeye dikkat etmek gerekiyor. Bugün pozitif vaka sayımız bulunmuyor. Size hep böyle güzel haberler vermek kurallara uymaktan geçiyor. Biz size inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ordu'da 13 Mayıs'ta yapılan testlerde pozitif koronavirüs vakasına rastlanmadı
Ordu Valisi Seddar Yavuz

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Aralık ayında ortaya çıkan Kovid-19 pandemisi, 11 Mart günü Türkiye'ye sıçramasından bu yana ülkenin bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Kovid-19, şimdiye dek 143 bin 114 vatandaşımıza bulaşırken 3 bin 952 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep oldu. 998 hasta yoğun bakımda yaşam savaşı verirken virüse yakalanan 101 bin 715 hasta iyileşerek taburcu edildi.

Ordu'da bugün yapılan testlerde pozitif koronavirüs vakasına rastlanmadı
Ordu'da bugün yapılan testlerde pozitif koronavirüs vakasına rastlanmadı
Ordu'da 13 Mayıs'ta yapılan testlerde pozitif koronavirüs vakasına rastlanmadı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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