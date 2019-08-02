ORDU Ulugöl ziyaretçi akınına uğruyor

Ulugöl ziyaretçi akınına uğruyor

Ordu'nun Gölköy ilçesinde bulunan Ulugöl, her yıl yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Türkiye'nin Yaşlanma Atlası'na göre, ortalama yaşam süresi 82 yıl ile en uzun ömürlü insanların yaşadığı 10 yer arasında gösterilen Ordu'nun Gölköy ilçesindeki Ulugöl, büyülüyor. Kent merkezine 74 kilometre uzaklıkta, 7 dönüm büyüklüğünde ve 80 metre derinliğindeki Ulugöl'ü ziyaret için bölgeye gelen yerli-yabancı turistler doğaya hayran kalıyor.

Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, her yıl 100 bine yakın yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Ulugöl'de otel ve restoran projesi hazırladıklarını, bu yatırımların gerçekleşmesiyle ziyaretçilerin daha da artacağını söyledi. Ulugöl'e, turistlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Uludağ, Ulugölümüz Türkiye'nin en önemli ve en güzel tabiat parklarından bir tanesi. Yıllardan beri burayı tanıtmak için yatırım yapıyoruz. Belediyemizin yanı sıra Milli Parklar'ın da yapım işleri yine devam edecek. Ulugöl'ü Türkiye'nin ve dünyanın en güzel turizm alanı yapmak istiyoruz. Belediye olarak burada eksiklikleri giderme noktasında çalışıyoruz. Ulugöl, yerli turistlerin dikkatini çektiği gibi yabancı turistlerinde çok fazla dikkatini çekiyor. Buraya Arap turistlerin çok rağbeti var. Bunların gelmesinden çokta memnun oluyoruz. Bütün çabamız gelen yerli ve yabancı turistleri burada en iyi şekilde ağırlamak. Ulugöl'ü doğayla birleştirip buraya insanlarımızın daha fazla gelmesini sağlamaya gayret ediyoruz dedi.

Günlük 60 kişiyi ağırladıkları bungalov evlerde bu sayıyı 100'e çıkaracaklarını, yaklaşık 100 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Ulugöl'ün özellikle bayramlarda ve yaz döneminde yoğun ziyaretçi aldığını da anlatan Uludağ, yeni yatırımların hayata geçirilmesiyle turist sayısının da iki katına çıkacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA