ORDU Otomobilin üzerine tomruk düştü 3 yaralı

Otomobilin üzerine tomruk düştü 3 yaralı

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde kamyondan üzerine tomruk düşen otomobildeki 3 kişiyi yaraladı. Otomobildekiler ölümden dönerken, jandarma kamyonla kayıplara karışan sürücünün bulunması için soruşturma başlattı.

Olay, gün gece saatlerinde Ordu'nun Mesudiye ilçesine bağlı Topçam mahallesi'nde Karadeniz-Akdeniz yolunda meydana geldi. Tokat'tan Ordu'ya gezmeye gelen Fatih Yumşakkaya, yanındaki arkadaşları Muharrem Çelebi ve Mustafa Güner ile dün gece geri dönerken ölümden döndü. Trafikte seyir halindeyken, sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen bir kamyonun üzerinden Fatih Yumşakkaya'nın kullandığı otomobilin üzerine tomruk düştü. Tomruklardan biri araca otomobilin arkasından yere düşerken, biri ise üzerinde kaldı. Otomobilde sıkışan Fatih Yumşakkaya ve arkadaşları yoldan geçen başka bir kamyon sürücüsü ve köylülerin yardımıyla dışarıya çıkarıldı. Kentteki çeşitli hastanelere sevk edilerek ayakta tedavi gören 3 kişi daha sonra taburcu edildi. Olayın ardından kamyonuyla kaçan sürücünün yakalanması için jandarma soruşturma başlattı.

40 DAKİKA SONRA KURTARILDILAR

O anları anlatan otomobil sürücüsü Fatih Yumşakkaya, kamyon sürücüsünün ihmali nedeniyle ölümden döndüklerini belirterek, Ordu'ya arkadaşlarımızın yanına ziyarete geldik, geri dönüşte Mesudiye yolunda kendi şeridimizde ilerlerken karşı yönden kamyon üzerimize gelmeye başladı. Korna çalıp kaçmaya çalıştık, sürücü bizi son anda fark edip birden direksiyon kırdı. Üzerindeki tomruklar bizim arabamızın üzerine geldi, orada ölüyorduk. Allah'a şükürler olsun ucuz atlattık. Bu bir insanlık vahşeti. En azından insan bir durur bakar, 'insanlar bu arabanın içinden çıkabildi mi, çıkamadı mı, yaralı mı' diye. Kaçtı gitti, bu vicdansızın bulunmasını istiyorum. Hepimizin çoluk çocuğu var. Allah kimseye böyle bir acıyı göstermesin. 40 dakika sonra orada köylüler bizi arabanın içinden yardım ederek çıkardılar. Ambulansla hastaneye sevk ettiler. Bu insan insan değil, burada insanların hayatı söz konusu dedi.

'İNSANLIK BURAYA KADAR DÜŞTÜYSE'

Yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden hafif yaralanan Muharrem Çelebi ise, Araçta sıkıştık, panikle kamyonun uçurumdan düştüğünü düşündük aradık. Malesef kaçmış gitmiş. Allah hayvanla insanı bir birinden ayırmış. Biz insanız neden hayvanlaşmak için uğraşıyor o beyfendi. Biz orada yardıma muhtacız, gecenin saat 0230. İnsanlık buraya kadar düştüyse artık konuşacak bir şey kalmamış. Bizden yaralı, kan kaybı olan olabilirdi. Arabamız alev alabilirdi, telefonumuz da olmayabilirdi. Orada ölürdük şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA