ORDU KARADENİZ'DE YEŞİLE YOLCULUK BAŞLADI KARADENİZ Bölgesi'nde 9 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak olan 2 bin 600 kilometre uzunluğundaki Yeşil Yol Projesi'nde sona gelindi.

KARADENİZ Bölgesi'nde 9 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak olan 2 bin 600 kilometre uzunluğundaki Yeşil Yol Projesi'nde sona gelindi. Yeşile yolculuğun biten etaplarda başladığı Karadeniz'de, yaylalar da hareketlendi.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından Karadeniz yaylalarının birbirine bağlanması amacıyla başlatılan 'Yeşil Yol' Projesi'nde sona yaklaşıldı. Proje ile Samsun, Ordu, Giresun, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve Artvin'in bin rakım üzerindeki yaylaları 2 bin 600 kilometrelik yol ağı ile bir birine bağlanıyor. Yaylalarda kesintisiz konforlu ulaşımın sağlanması için mevcut yol ağı 7 metre genişliğinde gidiş-geliş tek şerit olarak beton ve asfalt yapılıyor. Karadeniz'in yüksek rakımlı yaylalarından geçerek 9 ilin yaylalarını ve turizm merkezlerini bir birine bağlayan 'Yeşil Yol'un biten etaplarında yeşile yolculuk başladı. Yeşil Yol'un geçtiği yayla güzergahlarında oteller, restoranlar, bungalov evler, mesire yerleri hizmet veriyor. 40 farklı noktada turizm merkezlerinin de oluşturulacağı projenin yıl sonuna kadar tamamlanması da hedefleniyor.

ÇALIŞMALAR YENİDEN BAŞLADI

Projenin en önemli etaplarından olan Ordu'nun Mesudiye ile Kabadüz ilçelerinde yaylaları birbirine bağlayacak olan Topçam-Çambaşı arasındaki 20 kilometrelik bölümde çalışmalar yeniden başladı. Daha önce 5 kilometre beton yolun yapıldığı güzergahta 20 kilometrelik yeni beton yolun tamamlanmasıyla Giresun'un bir kısım yaylalarına da ulaşım kolaylığı sağlanacak. Karadeniz Akdeniz Yolu Projesi kapsamında, Dereyolu olarakta bilinen Melet vadisi güzergahı üzerinden 2 bin rakımlı Çambaşı yaylası Kayak Merkezi'ne de Topçam üzerinden alternatif yol ile ulaşılması planlanıyor. Yaz-kış sürekli açık olması planlanan yol ile Giresun'un en gözde yaylalarından olan Karagöl yaylasına da bu yol üzerinden ulaşım kolaylığı sağlanabilecek.

'BÖLGE TURİZMİNE CİDDİ KATKISI VAR'

Ordu'nun Kabadüz ilçe Belediye Başkanı Yener Kaya, Yeşil Yol'un Çambaşı yaylası sınırları içerisinden geçerek Giresun yaylalarına ulaştığını söyledi. Kaya, "Yaylamızda son yıllarda çok ciddi turizm yatırımları var. Kayak merkezi, otelleri, restoranları, bungalov evleriyle yaylamız dikkat çekiyor. Yaylaya ulaşımı kolaylaştıracak yol çalışmaları var. Hem Yeşil Yol dışında alternatif yollarımızda da çalışma sürüyor. Yaylamıza ulaşım kolaylığı ve turizm yatırımları geldikçe daha cazip hale geliyor" dedi.

'HERKES FAYDALANIYOR'

Yeşil Yol güzergahında Ordu ve Giresun yaylalarını gezen Serkan Aktaş, yolun tamamlanan etaplarının oldukça güzel olduğunu, herkesin yoldan faydalandığını belirterek, 'Bu yol sadece yaylaları aracıyla gezip seyahat edenler açısından değil yaylada yaşayanlar içinde önemli katkı sağlıyor. Yayla yolculuğum esnasında orada yaşayan vatandaşlardan organik ve hayvansal ürünlerde satın aldım. Yayla merkezlerinde ayrıca hediyelik eşyalarda var. Kasabından yumurta, peynir, süt satana kadar herkes bir şekilde alışverişten faydalanıyor" şeklinde konuştu.

Yayla sakinlerinden Ethem Yılmaz ise, 'Yeşil Yolun bölgemize ciddi katkısı var. Sadece yaylalar arası ulaşım sağlanmıyor, aynı zamanda kırsal mahallelerle yaylalar arasında da bir bağ var bu yolla. Yeşil Yol yapıldıktan sonra, ara bağlantı yolları da onarılıyor. Buda buralara ziyaretçileri artırıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA