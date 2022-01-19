Ordu Gençlik Merkezi gönüllüleri kırsaldaki öğrencileri unutmuyor

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi gönüllüleri, kırsal mahallelerdeki okullarda bir araya geldikleri öğrencilerle çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor.

ORDU (AA) - Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi gönüllüleri, kırsal mahallelerdeki okullarda bir araya geldikleri öğrencilerle çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor.

"Orda Bir Köy Var Uzakta Projesi" kapsamında gönüllü gençler, Ordu Üniversitesi öğrencileriyle kırsal mahallelerdeki okulları ziyaret ediyor.

Çeşitli oyunlar oynadıkları öğrencilere eğlenceli bir gün yaşatan Gençlik Merkezi gönüllüleri, son bir yılda 100 okulda yaklaşık 20 bin çocukla buluştu.

Son olarak Kabadüz ilçesine bağlı Yokuşdibi İlkokulu'nu ziyaret eden gençler, burada oluşturdukları alanlarda çocuklarla futbol ve voleybol oynadı. Gençler, ip atlama, ok atmayı öğrettikleri çocuklara, top, forma, şort ve çeşitli hediyeleri verdi.

Öte yandan, trafik kazası sonucu bacağından saklanan ve bakımını üstlenen Gençlik Merkezi'nce "Kaptan" adı verilen köpeğe, öğrenciler ilgi gösterdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, gazetecilere, oldukça başarılı sürdürülen proje sayesinde çocukların, hayatlarının en güzel günlerinden birini yaşadığını söyledi.

Gittikleri okullarda öğrencilere hediyeler verdiklerini belirten Genç, "Tüm okullarımızın imkanlarımız dahilinde spor malzemesi ihtiyacını da karşılıyoruz. En önemlisi de çocuklarımızı spora yönlendiriyoruz." dedi.

Yokuşdibi İlkokulu Müdür Vekili Şeymanur Yiğit Hekim ise gönüllü gençlere teşekkür ederek, "Çocuklarımız için harika bir etkinlik oldu. Çok eğlendiler. Gözlerinden sevinç ve mutlulukları okunuyordu." diye konuştu.???????