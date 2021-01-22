Ordu'da yeni imar planı için hazırlıklara başlandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yeni imar planı için toplantı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu 1. İdare Mahkemesi'nin kentte yüksek katlı binaların önünü açan, 2016 yılında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planını iptal etmesinin ardından yeni imar planı hazırlıklarına başlandığı belirtildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in, Ordu Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası ve Müteahhitler Birliği Derneği üyeleriyle istişare toplantısı gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, ortak akıl etrafında buluşmak ve katılımcı bir anlayışla sektörün tüm kesimlerinin görüşlerinin alınmasının hedeflendiği kaydedildi.

Güler, amaçlarının yüzyılın Ordu'sunu yapmak ve çocuklara güzel bir Ordu bırakmak olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Göreve geldik ve bir şehri teslim aldık, Allah ne kadar süre verirse güzel bir Ordu'yu da sizlere bırakacağız. Geleceğin Ordu'sunu yaparken öncesinde yapılmış olan yanlışlıkları elden geçirdik. Bir hata varsa bu hatayı düzeltirken birlikte olmalıyız. Daha güzel bir Ordu yaparken yanlışlarla devam etmek istemiyoruz. Bunu sizinle birlikte başaracağız. Ordu'nun ufacık bir duvarını gören kimse bu Ordu'ya ait diyebilmeli. Ordu'nun bir kişiliği var. Biz çalışmalarımızla Ordu'nun kişiliğini yansıtacağız."

Çağdaş binaların nasıl olması gerektiğine ilişkin hazırlık yaptıklarına dikkati çeken Güler, şu değerlendirmede bulundu:

"Misal Ulubey ilçemizi, Korgan ilçemizi şehircilik açıdan beğeniyor musunuz? Bir yolun etrafında binalar dizilmiş. Biz 19 ilçemizde 19 yerleşim yerine kuruyoruz. Nasıl ki İstanbul'da Pendik'le Yeşilköy'ün arasında bir fark yoksa Ordu'da da olmaması gerekiyor. İstanbul'un ikinci en büyük nüfusu Ordululardan oluşuyor. Allah korusun bir afet sonrası vatandaşlarımız memleketlerine geri dönmek isteyecekler. Gelen yol, su, bina isteyecek. Gelin biz bu çalışmalara şimdiden başlayalım. Para, pul, ticaret kaygım yok, tek amacım güzel bir Ordu kurmak, Süleyman Felek'in başlattığı gibi bir Ordu'yu devam ettirmek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli