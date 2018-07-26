Ordu'da Yayalaştırma, Cephe İyileştirme ve Meydan Açılışı

Ordu'da yayalaştırma, cephe iyileştirme ve meydan açılış programı kapsamında şarkıcı Gülşen sahne aldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu ilçesinde tamamlanan "Süleyman Felek Caddesi Yayalaştırma ve Cephe İyileştirme ve Köprübaşı Meydan Projesi"nin açılış programı düzenlendi.

Vali Seddar Yavuz, caddede gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, Ordu'nun bir turizm kenti olma yolunda önemli adımlar attığını söyledi.

Avrupa'da her şehirde prestijli cadde ve alışveriş mekanları olduğunu belirten Yavuz, "İnsanlar oraya gittiklerinde mutlaka oradan geçer ve alışveriş yapar. Turizm kenti olma iddiasında olan böylesine bir şehrin prestijli sokaklara, caddelere ihtiyacı var. Şu anda gördüğünüz hizmet, bunu karşılayacak durumda. Ben burada ilk çalışmaya başladığımda burada çalışmalar devam ediyordu. Ne mutlu ki bir yıl içerisinde bu çalışma neticelendi." dedi.

Yavuz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde büyük bir değişim ve dönüşümü hayata geçirdiğini dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ise bu güzel meydan ve caddenin Ordu'ya hayırlar getirmesini diledi.

Seçim vaatleri arasında bu alanı trafiğe kapatmak olduğunu hatırlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Trafiğe kapatma konusunda da dolmuş esnafımızın da ciddi bir tepkisi vardı çünkü burası Karadeniz Sahil Yolu'ndan sonra şehrimizin tek ana caddesi. Bunun trafiğe kapatılması ciddi bir riskti. Önce bu cadde üzerinde ticari faaliyette bulunan esnaf kardeşlerimizle bir anket yaptık. Projemizi onlara anlattık ve buradaki yerleşik esnafımızın yüzde 92'si trafiğe kapatmaya 'evet' dedi. Sonra bu projeyi uygulamaya kalktık."

Yılmaz, bu projenin, sadece Ordu ve bölgenin değil, Türkiye'deki örnek projelerden biri olduğuna işaret etti.

Geçen hafta Ege Üniversitesinin, Cumhurbaşkanlığının himayesinde "en güzel kentsel dönüşüm ve estetik" ödülünü alan projenin bugün açılışını gerçekleştirdiklerini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Şehrimiz için bu proje niye önemli? Bir defa Ordu yaz nüfusu ile kış nüfusu arasında dengesizlik olan bir il. Yazın bizim şu an itibarıyla 1,5-2 milyon arasında nüfusumuz var ama kışın bu rakam 750 bin civarında. Yazın da sahil yolumuz başta olmak üzere bütün caddelerimiz dolu. Otopark başta olmak üzere ciddi sıkıntılarımız var. Buna yönelik ilk etapta otoparkımızı oluşturalım dedik ve tam belediye binasının karşısında daha önce 120 araçlık otopark vardı, şu anda 540 araçlık otopark var. Dolayısıyla bu caddeden kalkan yaklaşık 80 otoparklık alan dahil olmak üzere şehrimizin bürokrasisinin ve ofislerinin olduğu caddelerde artık bizim trafik ve otopark sorunumuz da yok."

Konuşmaların ardından protokol üyelerince açılışı gerçekleştirilen Süleyman Felek Caddesi gezildi.

Ayışığı Meydanı'nda Gülşen konseri

Etkinlik kapsamında Ayışığı Meydanı'ndaki konserde hayranlarıyla buluşan Gülşen'in seslendirdiği şarkılara izleyiciler eşlik etti.

Memleketi Ordu'da bulunmaktan mutlu olduğunu dile getiren Gülşen, "Belki inanmayacaksınız ama sahneye çıkarken şarkının sözlerini unuttum. Düşünün o kadar heyecanlıyım. Burası benim kalem çünkü ben Orduluyum. Herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz da Gülşen'e çiçek takdim etti.