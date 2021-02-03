Ordu'da üniversite mezunu genç ailesiyle ürettiği sebze ve meyveleri köylü pazarında satıyor

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Ahsen Sarıkahraman, bahçelerinde ürettiği ürünleri, köylü pazarı ve sosyal medya üzerinden satıyor.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü'nden mezun olan Sarıkahraman, ilçenin Yunus Emre Mahallesi'nde ailesiyle üretim yapıyor.

Sarıkahraman ailesi, bahçede yetiştirdikleri doğal ve organik ürünleri hem kurutarak hem de sirke, pekmez, reçel ve marmelat yaparak Ünye Köylü Pazarı ile sosyal medyada satışını gerçekleştiriyor.

Ahsen Sarıkahraman, AA muhabirine, gençlerin kendisi gibi üretime katılması ve bu işleri öğrenmesi gerektiğini söyledi.

Kendilerine ait bahçeleri olduğunu belirten Sarıkahraman, "Sirkelerimiz, pekmezlerimiz, reçellerimiz, hepsi kendi ürettiğimiz doğal ürünler. Şu an içinde bulunduğumuz pandemi döneminde bunların hepsi sağlık, şifa deposu." dedi.

Sarıkahraman, üretim ve pazarlama konusunda ailesine yardımcı olduğunu ifade ederek, işi bu süreçte tecrübe edindiğini dile getirdi.

Çiftçiliğin önemine işaret eden Sarıkahraman, "Günün birinde herkes işsiz, parasız, aç kalsa, çiftçilik yapan, gıda maddeleri üreten hiç kimse işsiz, parasız, aç kalmaz. Bu nedenle gençler tarafından çiftçiliğin artık bir iş, bir meslek olarak kabul edilmesi gerekiyor. Bu konuda devletimizin de gençlere rehberlik etmesi, yol göstermesi, teşvik etmesi çok önemli." diye konuştu.

Köylü pazarında yaptıkları satışın yanı sıra sosyal medya aracılığıyla da organik ürün tercih edenlere ulaştıklarını aktaran Sarıkahraman, şunları kaydetti:

"Tezgahımızda kendi bahçemizde ürettiğimiz sebze ve meyvelerimiz var. Pancar, marul, kendi kuruttuğumuz mısırlardan mısır unu, taze mandalina ve elmalarımız var. Ürettiğimiz elma, hurma, çilek meyvelerinden reçel, pekmez yapıyoruz. Su katmadan kendi suyuyla elma sirkesi yaptık. Hem dalında ve yerinde dökülerek çürümeyle karşı karşıya olan meyvelerimizi israf etmedik hem de üretime katkıda bulunmuş oluyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk