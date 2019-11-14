Ordu'da 'heyelan' birinci tehlike

14.11.2019 17:57 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:02

Ordu veren İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Işık, Ordu'da en çok meydana gelen doğal afetlerin başında heyelanların aldığını belirterek, son 40 yıl içinde heyelanlar sebebiyle bin 525 konutun başka bir alana nakledildiğini söyledi.



Ordu Valiliği il Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında hazırlanan "Ordu Afet Müdahale Planı Masabaşı Tatbikatı" yapıldı.



Ordu Afet Müdahale Planı'nın işlerliğinin ve uygulanabilirliğinin test edilmesi, hizmet grupları arasında işbirliği ve koordinasyonun sağlanması, varsa eksikliklerin ve aksaklıkların tespit edilmesi, hizmet gruplarının plana hakimiyetlerinin kontrol edilmesi amacıyla düzenlenen 'Ordu Afet Müdahale Planı Masabaşı Tatbikatı'nın başlangıcında bir konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, Ordu'nun, sık sık sel, su baskını ve heyelan afetine maruz kaldığına dikkat çekti.



Vali Yavuz, "İlimizde hemen hemen her yıl afet olayları ile karşı karşıya kalmaktayız. Afetlere süratle ve hızlı karar alarak müdahalede bulunmak tüm görevli kuruluşların hazırlıklı olması ile mümkündür. 08-09 Ağustos 2018 tarihinde yaşadığımız sel ve heyelan ile 15 Mayıs 2019 tarihinde Aybastı ilçesi Sağlık Mahallesinde yaşanan heyelan afeti son örnektir" dedi.



40 yılda 1525 konut nakledildi



Ordu'nun afet haritası ve depremsellik durumu hakkında bilgi veren İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Işık, Ordu'nun iç kesimlerinin birinci derecede deprem kuşağında yer aldığına dikkat çekti. Işık, "Sadece sahil kesimindeki ilçelerimiz 3. dereceden deprem kuşağındadır. İlimizde, son 50 yıldır en çok yaşanan olay, heyelandır. Heyelan, birinci önceliğimizdir. İkincisi kaya düşmesi, üçüncüsü su baskını, dördüncüsü ise İkizce ilçemizde yaşanan çığ olayıdır. Heyelan afetinin en çok yaşandığı yerler Altınordu, Ünye, Perşembe, Korgan, Gölköy, Fatsa ve Akkuş ilçelerimizdir. Kaya düşme olaylarında ise Altınordu, Ulubey ve Mesudiye ilçeleri öne çıkarken, Ünye Perşembe, Korgan, Gölköy, Fatsa, Altınordu, Akkuş ve Aybastı'da afet olayları yüksektir. Ayrıca, 1980-2019 yılları arasında uygunsuz yerlere konut yapılmasından kaynaklanan toprak kayması ve heyelan nedeniyle bin 525 konutun nakline karar verilmiştir" şeklinde konuştu.



Toplantıda, afetlere müdahale ve afet sonrası çalışmaların önemi ve bununla ilgili il düzeyinde neler yapılması gerektiği, ilgili kurum ve kuruluşlarca alınması gereken önlemlerin yer aldığı Ordu Afet Müdahale Planı kapsamında masabaşı tatbikatı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından hazırlanan sel afeti senaryosuna göre yapıldı.



Osman Işık, Ordu Afet Müdahale Planı kapsamında yapılan masa başı tatbikatı programında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca yeni oluşturulan 'Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) hakkında da bilgilendirmede bulundu.



Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen 'Ordu Afet Müdahale Planı Masabaşı Tatbikatı'na, Vali Yardımcısı Vekili Niyazi Erten, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, ilgili daire müdürleri, il hizmet grubu ve ana destek çözüm ortakları kurum ve STK temsilcileri de katıldı. - ORDU

Kaynak: İHA