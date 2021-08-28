Ordu'da 14 yaşındaki çocuk ailesini katletti: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Ordu'nun Korgan ilçesinde bir çocuğun ailesinden silahla vurduğu 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti.

Ordu'nun Korgan ilçesinde bir çocuğun ailesinden silahla vurduğu 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Tepe Mahallesi Eğlence mevkiinde 14 yaşındaki F.Y., tartıştığı babası Cemalettin, annesi Rahime, ağabeyi Murat Yalpı ve anneannesi Cennet Gerek'i tabancayla vurdu. Anne Rahime Yalpı ve anneanne Cennet Gerek olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan ağabey Murat Yalpı kaldırıldığı Korgan Devlet Hastanesi'nden Fatsa Devlet Hastanesine sevk edilirken yolda vefat etti. Ağır yaralanan baba Cemalettin Yalpı ise Ordu Devlet Hastanesinde yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Gözaltına alınan F.Y, Korgan Emniyet Müdürlüğüne götürülerek gözaltına alındı.

Baba Cemalettin Yalpı'nın Tokat Turhal'da polis memuru olduğu, fındık toplamak üzere ailesiyle memleketlerine geldiği öğrenildi. Olay esnasında evde bulunan F.Y.'nin 4 yaşındaki kardeşi Y.E.Y'nin evden kaçtığı, şu an ise akrabalarının yanında olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı