Ordu'da 14 yaşındaki çocuk ailesini katletti: 3 ölü, 1 ağır yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ordu'da 14 yaşındaki çocuk ailesini katletti: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Ordu'da 14 yaşındaki çocuk ailesini katletti: 3 ölü, 1 ağır yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'nun Korgan ilçesinde bir çocuğun ailesinden silahla vurduğu 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti.

Ordu'nun Korgan ilçesinde bir çocuğun ailesinden silahla vurduğu 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Tepe Mahallesi Eğlence mevkiinde 14 yaşındaki F.Y., tartıştığı babası Cemalettin, annesi Rahime, ağabeyi Murat Yalpı ve anneannesi Cennet Gerek'i tabancayla vurdu. Anne Rahime Yalpı ve anneanne Cennet Gerek olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan ağabey Murat Yalpı kaldırıldığı Korgan Devlet Hastanesi'nden Fatsa Devlet Hastanesine sevk edilirken yolda vefat etti. Ağır yaralanan baba Cemalettin Yalpı ise Ordu Devlet Hastanesinde yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Gözaltına alınan F.Y, Korgan Emniyet Müdürlüğüne götürülerek gözaltına alındı.

Baba Cemalettin Yalpı'nın Tokat Turhal'da polis memuru olduğu, fındık toplamak üzere ailesiyle memleketlerine geldiği öğrenildi. Olay esnasında evde bulunan F.Y.'nin 4 yaşındaki kardeşi Y.E.Y'nin evden kaçtığı, şu an ise akrabalarının yanında olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU

Ordu'da 14 yaşındaki çocuk ailesini katletti: 3 ölü, 1 ağır yaralı
Ordu'da 14 yaşındaki çocuk ailesini katletti: 3 ölü, 1 ağır yaralı
Ordu'da 14 yaşındaki çocuk ailesini katletti: 3 ölü, 1 ağır yaralı
Ordu'da 14 yaşındaki çocuk ailesini katletti: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika: Ordu'da aile katliamı! 14 yaşındaki çocuk tartıştığı annesi, anneannesi ve ağabeyini öldürdü, babasını ise ağır yaraladı
Son dakika: Ordu'da aile katliamı! 14 yaşındaki çocuk tartıştığı annesi, anneannesi ve ağabeyini öldürdü, babasını ise ağır yaraladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Deniz Akkaya Serenay Sarıkaya Didem Arslan Yılmaz
Spor Mesut Özil Burak Elmas Rıza Çalımbay Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ordu'da 14 yaşındaki çocuk ailesini katletti: 3 ölü, 1 ağır yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 14:36:58. #1.16#

title