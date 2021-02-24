Ordu'da 1000 öğrenciye tablet dağıtılacak

Ordu'da, Altınordu Belediyesi tarafından öğrencilere 1000 tablet dağıtılacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Altınordu Belediye Başkanlığı arasında uzaktan eğitime erişim imkanı olmayan öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Vali Tuncay Sonel, Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada, çocukların gelecekleri olduğunu belirterek, "Devletimizin şefkatini, sıcaklığını, güzelliğini, merhametini yetim, öksüz evlatlarımıza, engelli olan vatandaşlarımıza, şehit ailelerimize, gazilerimize, yaşlılarımıza hep beraber göstermeye çalışıyoruz." dedi.

Çocuklara eğitim hayatında destek sağlayıcı 1000 tableti hediye etmenin, soğuk havalarda onları düşünerek 1000 çocuğa mont ve bot vermenin çok önemli olduğunu vurgulayan Sonel, bu konuda emeği geçenlere teşekkür etti.

Sonel, projeden dolayı çocuklar adına çok mutlu olduğunun altını çizerek, "Çocuklarımızın gözlerindeki tebessüm, onların ve ailenin duası çok çok önemli, Allah razı olsun, Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin. Rabbim birliğimize ve beraberliğimize, vatanımıza, bayrağımıza, ezanımızı göz diken hainlere fırsat vermesin." diye konuştu.

Altınordu Belediye Aşkın Tören ise eğitimde fırsat eşitliği adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde başlanan kampanya kapsamında 1000 tablet ile çocukların geleceğine destek verdiklerini söyledi.

Çocukların kendilerinin önceliği olduğuna işaret eden Tören, "Biz diyoruz ki yol gecikebilir ama çocuklarımızın eğitimi ertelenemez ve dersleri gecikmemeli. Biz Sayın Valimizin mihmandarlığında, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle koordineli bir şekilde eğitime katkı yapmayı milli bir vazife olarak görüyoruz. Okulların dezenfekte edilmesi, okul bahçelerinin düzenlenmesi, kırtasiye yardımı gibi daha bir çok hizmetimizle yanındayız." dedi.

Tören, sosyal belediyeciliği de bütüncül yönetimlerinin en önemli unsuru olarak gördüklerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Tam da buradan hareketle belediye olarak ilk etapta 1000 çocuğumuzu giydirme kararı aldık. Çocuklarımız bize emanet. Bütün Altınordu'nun sorumluluğu bizim omuzlarımızda. Biz Altınordulular adına çocuklarımıza böyle bir katkıda bulunuyoruz. Biz yüzü gülen çocukların şehriyiz inşallah. Biz, güçlü altyapısıyla bilim, eğitim ve kültür şehri olma noktasında kararlıyız, azimliyiz inşallah."

Çocukların eğitimine destek sağlayacak protokol, Vali Sonel, Başkan Tören ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu tarafından imzalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli