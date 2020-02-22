: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler sanayicilerle buluştu

22.02.2020 13:50 | Son Güncelleme: 22.02.2020 13:52

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Bundan sonra Ordu sıradan bir şehir değil, sıra dışı bir Ordu olacak." dedi.

Güler, Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen "Sanayici İş insanları Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, toplantıda yatırım konuları ile kültürel faaliyetlerin görüşüleceğini söyledi.

Toplantının "Ordu-İstanbul manevi birleşmesi" olacağını ifade eden Mehmet Hilmi Güler, "Daha sonra bunu maddi birleşmeye çeviririz diye düşünüyorum. Dolayısıyla bir aile toplantısı halinde, sohbet bütünlüğünde düşüncelerimizi ortaya koyacağız. Az konuşacağız, çok iş yapacağız." diye konuştu.

Toplantı ile güçleri birleştirmenin amaçlandığını vurgulayan Güler, bugünün Ordu, Karadeniz ve Türkiye için tarihi bir gün olmasını temenni etti.

İstanbul'dan gelen misafirlerinin, Ordu'dan İstanbul'a gidip adeta tırnaklarıyla kazıyarak başarılı olduğunu anlatan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, şöyle konuştu:

"Hayatlarını birer başarı hikayesine dönüştürdüler. Şimdi de tecrübelerini burada görüşeceğiz ve burada taş üzerine taş koyacağız. Burada da kıymetli iş adamlarımız var. Onlarla gücümüzü birleştirip, yeni bir Ordu oluşturacağız. Bundan sonra Ordu sıradan bir şehir değil, sıra dışı bir Ordu olacak. Sıra dışı Ordu da sıra dışı çalışmaları gerektirir. Dolayısıyla bu, sıra dışı insanlarla olacak."

Konuşmaların ardından Ordu'da yapılan ve yapılması planlanan projelere ilişkin sunumun yapıldığı toplantıda, sanayicilerle görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin, Ordu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ziver Kahraman, Ordulu Sanayici İş Adamları ve Yöneticileri Derneği Başkanı Zeki Bakar, İnsan ve Medeniyet Hareketi Onursal Başkanı Mehmet Güney ile İstanbul ve Ordu'dan iş insanları katıldı.

Kaynak: AA

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