OPPO RENO Z Türkiye Satış Fiyatları Belli Oldu

"OPPO RENO Z" TÜRKİYE'DE SATIŞA ÇIKTI



OPPO'nun akıllı telefon pazarında yeni bir dönem başlatan Reno serisinin yeni üyesi Reno Z, Türkiye pazarında boy göstermeye başladı. OPPO RENO Z Türkiye Satış Fiyatları Hakkında Detaylı Bilgiler!

OPPO, Reno serisinin yeni üyesi Reno Z'yi teknoloji severlerin beğenisine sundu. Reno Z, yenilikçi ve estetik bir tasarımla, en son teknolojileri ve olağanüstü fotoğrafçılık özelliklerini bir araya getiriyor. Reno Z, 6.4 inç büyüklüğündeki etkileyici su damlası ekranı, 48MP + 5MP çift kamerası, 32MP selfie kamerası ve yeni Ekran Parmak İzi Kilidi özellikleri ile akıllı telefon severlerin kalbini fethetmeye hazırlanıyor.

48MP ana kamera mükemmel fotoğrafçılık deneyimi sunuyor



OPPO, dünyadaki genç kullanıcılar arasında büyük bir üne sahip olan yüksek kaliteli mobil fotoğrafçılık deneyimini Reno Z modelinde de yaşatıyor. Reno Z, arka kısımda 48MP ana sensör ve 5MP derinlik sensörü taşıyan çift kamera düzeneğine sahip. 48MP kamera, 1/2 inç Sony IMX586 sensörü, bir F1.7 diyafram açıklığı ve 6P lens özelliklerini taşıyor; bu özellikler herkesin profesyonel kalitede gündüz ve gece çekimleri yapmasını kolaylaştırıyor. Ayrıca, tamamen yeni Ultra Gece Modu 2.0, kompozit çoklu kare gürültü azaltma ve çoklu kare HDR teknolojisi sayesinde görüntülerin netliğini ve parlaklığını artıyor. Bu, Reno Z'nin optimize edilmiş cilt tonu efektleri sunmasını ve gerçekçi resimler elde etmek için yüzleri ve arka planları ayrı ayrı işlemesini sağlıyor.

Reno Z sadece arka kamerasıyla mükemmel manzaralar çekmiyor, aynı zamanda selfie kamerasıyla da harikalar yaratıyor. Reno Z'nin gelişmiş ön kamerası, her ayrıntıyı yakalamak için etkileyici 32MP sensör, F2.0 diyafram ve 5P lens barındırıyor. Standart 80 derecelik geniş açı ile Reno Z kolayca daha geniş selfie çekimleri yapmanıza yardımcı oluyor. 32MP selfie kamerası ayrıca, selfie fotoğraflarının doğal renkler ve ten tonlarıyla çıkmasını sağlayan OPPO Portre Modu 2.0'ı da destekliyor.

Etkileyici 6.4 inç full HD ekran zarif bir tasarım



Reno Z, OPPO'nun yaratıcı gizlilik kavramına dayanan yeni tasarım dili ile kullanıcılara yepyeni, zarif ve kusursuz bir form sunuyor. Reno Z, 19.5: 9 en/ boy oranına ve% 92 etkileyici ekran/ vücut oranına sahip 6.4 inç full HD + AMOLED su dalması ekran ile birlikte geliyor. Reno Z ayrıca, yeni aydınlatma sistemine sahip bir ekran parmak izi teknolojisi barındırıyor. Ekran Parmak İzi Açma özelliği ve yapay zeka parmak izi görüntü tanıma algoritması, parmak izi açma başarı oranını önceki nesle kıyasla% 20-30 oranında artırıyor.

Reno Z arka tasarımda, kameralar ve yazı da dahil olmak üzere dikey eksende birden fazla öğenin merkezi olarak hizalandığı bir tasarım kullanıyor. Bu tasarım konsepti daha düzenli ve estetik görünüm sağlıyor. Aynı zamanda kameralar da çıkıntısız arka panelin altında yer alarak telefonun arka bölümüne daha entegre bir his kazandırıyor.

Üst düzey donanım özellikleri, güçlü performans sağlıyor



Reno Z, sekiz çekirdekli bir Media Tek Helio P90 12nm işlemci, 4GB LPDDR 4x sistem belleği ve 128 GB'a kadar UFS 2.1 Flash depolama belleği ile destekleniyor. Daha büyük depolama alanına sahip gelişmiş işlemciler, kullanıcıların günlük ihtiyaçlarını daha kolay karşılamasını sağlıyor. Reno Z batarya açısından, 4.035mAh batarya, VOOC 3.0 ve damlama şarj işlemini büyük ölçüde kısaltan yeni bir şarj algoritması ile donatıldı. VOOC 3.0 ayrıca, şarj ve telefon işlemlerini aynı anda destekleyebilen mükemmel sıcaklık kontrol performansı sunuyor.

Kesintisiz bir oyun deneyimi



Mükemmel donanım teknolojisi sayesinde OPPO Reno Z, hem Frame Boost hem de Touch Boost içeren Game Boost 2.0 oyun optimizasyonu ile mümkün olan en kesintisiz oyun deneyimini yaşatıyor. Frame Boost, sıkışmaları gidermek için karelerin önceden azalmasını öngörerek mükemmel oyun performansı sunuyor. Touch Boost, dokunmatik gecikmenin azalmasını sağlayarak, dokunmatik ekranın tepki hızını önemli ölçüde artırıyor. Ek olarak, OPPO Reno Z ayrıca kullanıcıların diğer uygulamalar tarafından rahatsız edilmesini önleyen ve daha etkileyici bir oyun deneyimi sunan "Oyun Alanı", "Oyun Asistanı" ve benzeri uygulamaları içeriyor.

ColorOS 6 yepyeni bir kenarlıksız tasarım sunuyor



Reno Z'nin işletim sistemi, UI düzenini optimize eden, gereksiz bölümleme çizgilerini kaldıran ve kenarlıksız bir tasarım dili kullanan yeni ColorOS 6'yı içeriyor. Sistem, gölgelemeyi daha doğal hale getirmek için hafif, zarif ve aşamalı renkler kullanıyor. Yeni yazı tipleri ve animasyonlar, ColorOS 6'nın tam ekranlı bir telefonda daha da etkileyici bir deneyim sunmasına katkı sağlıyor.

OPPO RENO Z Türkiye Satış Fiyatları



OPPO Reno Z'de iki bellek kombinasyonu sunuluyor: 4GB RAM + 128 ROM.

Kuzey Işıkları ve Karbon Siyahı olarak iki degrade rengi bulunan OPPO Z'nin 4GB + 128GB modeli, 3499TL KDV dahil tavsiye edilen tüketici fiyatı ile zincir mağazalarda ve operatörlerde satışa sunulacak.

Kaynak: Teknotalk.com