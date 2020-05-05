Oppo Reno 3 5G ve Reno 3 Pro 5G Türkiye Çıkış Tarihi Duyuruldu
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Oppo Reno 3 5G ve Reno 3 Pro 5G Türkiye Çıkış Tarihi Duyuruldu

Oppo Reno 3 5G ve Reno 3 Pro 5G Türkiye Çıkış Tarihi Duyuruldu
05.05.2020 12:44 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:44

Oppo Reno 3 5G ve Reno 3 Pro 5G Türkiye'de satışa sunuluyor. Dünyanın ilk 44MP ön kamerasına sahip akıllı telefonu OPPO Reno 3 serisi için geri sayım başladı.

Oppo Reno 3 5G ve Reno 3 Pro 5G Türkiye'de satışa sunuluyor. Dünyanın ilk 44MP ön kamerasına sahip akıllı telefonu OPPO Reno 3 serisi için geri sayım başladı. Oppo Reno 3 ve Reno 3 Pro Türkiye çıkış tarihi haberimizde.

Oppo Reno 3 ve Reno 3 Pro Çıkış Tarihi

OPPO, geçtiğimiz hafta 2020 amiral gemisi akıllı telefon modeli Find X2'nin Türkiye lansmanını gerçekleştirmişti. Find X2'nin ardından gözler Reno3 serisine çevrildi. OPPO Türkiye, sosyal ağ platformları üzerinden de Reno 3 serisinin çıkış tarihini paylaştı. Oppo Reno 3 ve Reno 3 Pro Türkiye fiyatı henüz belli değil ancak 6 Mayıs'ta satın alınabilir olacak.

Herkes iyi fotoğraf çeker. Ama sadece efsane fotoğraflar koleksiyon değeri taşır. Yeni OPPO Reno3 Serisi'yle tanışmak için 6 Mayıs'ı bekle! #HayatımBenimKoleksiyonum #İmzaOPPO pic.twitter.com/VVipxlf0xp

— OPPO Türkiye (@OPPOmobileTR) May 3, 2020

Ultra Video Sabitleyici 2.0'la enerjinin içine sığmadığı, koleksiyon değeri taşıyan anlarını ekranı sığdır! Yeni OPPO Reno3 Serisi için 6 Mayıs'ı bekle! #HayatımBenimKoleksiyonum #İmzaOPPO pic.twitter.com/ebB1YM4lro

— OPPO Türkiye (@OPPOmobileTR) May 3, 2020

7,7 mm Ultra İnce Yeni OPPO Reno 3 Serisi için 6 Mayıs'ı bekle! #HayatımBenimKoleksiyonum #İmzaOPPO pic.twitter.com/hmskubfj05

— OPPO Türkiye (@OPPOmobileTR) May 4, 2020

Bokeh Efekti'yle koleksiyonuna rengarenk fotoğraflar katmaya hazır ol! Yeni OPPO Reno 3 Serisi için 6 Mayıs'ı bekle! #HayatımBenimKoleksiyonum #İmzaOPPO pic.twitter.com/e9kHkcmmp9

— OPPO Türkiye (@OPPOmobileTR) May 5, 2020

Oppo Reno 3 ve Reno 3 Pro Özellikleri

Güçlü fotoğraf ayarlarına sahip OPPO Reno 3 serisi, farklı aydınlatma senaryolarıyla her çekimde net performans sunuyor. Gün ışığında daha fazla detay yakalanabilirken, karanlık sahneler daha aydınlık görünüyor. Güçlü Ultra Karanlık Modu sayesinde loş ışık fotoğrafçılığı artık zor bir iş olmaktan çıkıyor. Ayrıca video çekimleri de hiç olmadığı kadar daha akıllı ve kolay hale geliyor. Teknolojik yenilikler sayesinde her iki model, şafak vaktindeki ilk güneş ışığından sessiz ve yıldızlı bir geceye kadar gerçek hayattaki güzellikleri daha fazla keşfetmek ve kaydetmek konusunda kullanıcılara farklı bir deneyim yaşatacak.

AMOLED ekranda dünyanın ilk 44MP selfie kamerasına sahip akıllı telefonu Oppo Reno 3, ultra gelişmiş fotoğrafçılık performansı sunuyor. Hem selfie hem de video selfie modunda yapılan yakın çekimlerde ultra net kareler çekebilen Reno3, Yapay Zeka Güzellik Modu'nda doğal güzelliği yakalıyor. Ön kameradaki gece modu, gece yapılan çekimlerde de farklı bir deneyim yaşatacak.

Oppo Reno3 serisi, devrim niteliğindeki yakınlaştırma performansıyla mobil fotoğrafçılıkta çıtayı yükseltiyor. MWC 2017'de duyurulan OPPO 5x'in sunduğu kayıpsız zoom teknolojisinden bu yana şirket üç yenileme daha yaptı ve bu teknolojiyi giderek daha küçük gövdelerde sunmayı başardı. OPPO Reno 3 Pro'daki 2x optik zoom, 5x hibrit optik zoom ve en yüksek 20x dijital zoom, fotoğraf modunda tüm odak mesafeleri için çok az parazitle net görüntüler oluşturabiliyor; farklı açılardan yapılan optimizasyonla 10 metre mesafedeki yazıların okunmasını sağlıyor.

48MP Zoom Quadcam ile donatılan Reno 3 serisi, gerçek yaşam senaryolarındaki farklı çekim gereksinimlerinin doğru karşılanmasını sağlıyor. 48MP ultra net güçlü ana kamera, daha net ve detaylı fotoğraflar için daha geniş bir zoom aralığı sunuyor. Yapay zekadan güç alan Ultra Karanlık Modu da Reno 2'ye kıyasla bu yana önemli ölçüde geliştirildi. Bu özellik, loş ışıkta fotoğraf çekmeyi çok daha kolay getiriyor ve insan gözüyle görülemeyen sahneleri gece çekimleriyle daha net sunuyor.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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