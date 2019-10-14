OPPO Reno 2Z Türkiye'de! İşte OPPO Reno 2Z fiyatı ve özellikleri

14.10.2019 14:09

48 megapiksel ana kamera + 8 megapiksel geniş açılı + 2megapikseltelefoto + 2 megapiksel mono olmak üzere 4 kamerası bulunan OPPO Reno 2Z'de ultra sabit modu, koyu modu, aı güzellik modu ve ortam ışığı modu gibi özellikler bulunuyor. 3.799 TL'den satışa sunulan OPPO Reno 2Z diğer özellikleri de bir hayli şaşırtıcı.

OPPO RENO 2Z FİYATI NE KADAR?

OPPO Reno 2Z 3.799 TL'den satışa sunuldu.

OPPO RENO 2Z RENK SEÇENEKLERİ NELER?

OPPO Reno 2Z'nin gece mavisi ve inci beyazı gibi renk seçenekleri var.

OPPO RENO 2Z TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?

İşletim Sistemi: Android 9.0 tabanlı ColorOS 6.1

İşlemci: Mediatek MT6779 Helio P90

İşlemci Hızı: 2.2

Bellek Kapasitesi: 128 GB

Arttırılabilir Hafıza: Evet

RAM Bellek Boyutu: 8 GB

Maksimum Arttırılabilir Hafıza:256 GB

Telefon Rehberi Hafızası:1

OPPO RENO 2Z EKRAN ÖZELLİKLERİ NELER?

Ekran boyutu(cm):16.59 cm

Ekran Boyutu (inç): 6.5 inç

Ekran boyutu cm/ inç: 16.59 cm/ 6.5 inç

Çözünürlük (YxG): 2340 x 1080 pixels

Ekran: Amoled

Çözünürlük genişliği: 1080 pixels

Çözünürlük yüksekliği: 2340 pixels

OPPO Reno 2Z

OPPO RENO 2Z KAMERA ÖZELLİKLERİ NELER?

Arka kamera: Evet

Arka kamera çözünürlüğü: 48 megapixel

Ön Kamera: Evet

Ön Kamera Çözünürlüğü: Hareketli Pop-Up 16 MP, 26mm (geniş)

Optik Zoom: Hayır

Dijital Zoom: 10X Zoom

Otomatik odaklanma: Evet

Entegre flaş: Evet

Yüz Tanıma:Evet

HD Video Kayıt: Evet

OPPO RENO 2Z FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ NELER?

Coğrafi etiketleme: Evet

Parmak İzi Sensörü: Evet

Dahili Radyo: Hayır

GPS: Evet

Acil durum çağrı fonksiyonu: Evet

Çift SİM: Hayır

Batarya Tipi: Lityum Polimer Batarya (20W VOOC 3.0 Hızlı Şarj)

Batarya kapasitesi: 4000 mAh