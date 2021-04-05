Oppo A74 5G'nin Teknik Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu

Oppo tarafından, 13 Nisan'da piyasaya süreceği söylenen A74 5G adlı orta segment akıllı telefonun teknik özellikleri, görselleri ve fiyatı JB Hi-Fi adlı alışveriş sitesinde ortaya çıktı.

Oppo markasının piyasaya sürmeyi planladığı orta segment akıllı telefonu, Oppo A74 5G'nin görselleri ve teknik özellikleri sızdırırdı. Şirketin orta segment alanında piyasaya süreceği yeni akıllı telefonu resmi olarak tanıtılmadı, sadece JB Hi-Fi adlı alışveriş sitesinde yer aldı.

Şirket A74 5G adlı modeli orta segment olarak tasarlarken, kullanıcılarına üst düzey telefon hissi vereceği söyleniyor. Oppo A74 5G adlı akıllı telefonun söylenilene göre 13 Nisan tarihinde tanıtılacaktı. Ancak şimdiden akıllı telefonun özellikleri ve basın görselleri gelmeye başladı.

Oppo A74 5G'nin Teknik Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu Akıllı telefonun, orta segment alanına sahip olmasına rağmen, 5G ağları destekleyecek kapasitede olması kullanıcıların hoşuna gidecek bir eklenti olarak ortaya çıkmış. Cihaz, 2400 × 1080 piksel çözünürlüğe sahip 6,5 inç. ekrana sahip olacağı açıklandı. Cihazın ekran yenileme hızı 90 Hz'dir. Cihazın ekran yapısı bakımında, AMOLED teknolojisini kullanacağı bildirildi.

Ekranın sol üst köşesinde bir kamera çukuru mevcuttur ve selfie kamerası 16 megapiksel çekim imkanı verir. Oppo A74 5G'nin arka kısmında dörtlü kamera kurulumu mevcuttur. Bu kameraların özellikleri sırasıyla; 48 megapiksel ana kamera modülü, geniş açılı sensörlü 8 megapiksel kamera ve çift adet 2 megapiksellik kamera sensörüne sahiptir.

Cihazın ana işlemcisi, Qualcomm Snapdragon 480 yonga setidir. Ayrıca cihaz, 2.0 GHz'e kadar saat hızına sahip sekiz çekirdekli bir grafik hızlandırıcı olan, Adreno 619 ve bir Snapdragon X51 5G modem kullanacaktır.

Oppo A74 5G akıllı telefon, orta segment seviyesindeki birçok cihaza göre üst düzey kullanım imkanı sunacaktır. Bunun ana nedeni, işlemci olarak daha yeni bir seri kullanması ve 5G ağları desteklemesidir.

Oppo A74 5G akıllı telefon; 6 GB RAM, 128 GB Dahili belleğe sahiptir. Cihazın ayrıca microSD kart yuvası bulunmaktadır ve bu sayede hafızası daha da arttırılabilir. Akıllı telefon; Wi-Fi 5 (802.11ac) ve Bluetooth 5.1 sahiptir. Cihazın standart 3,5 mm kulaklık girişi ve USB Type-port C bulunur.

Cihaz 33W'lık hızlı şarj teknolojisine sahip olacağı ve 5000 mAh kapasiteli sahip bir bataryası ile kendini göstereceği söyleniyor. Oppo A74 5G akıllı telefonun ilk satış fiyatı yaklaşık olarak 340 dolar + Vergiler olarak açıklandı.

Bu cihazın ayrıca 4G versiyonu da mevcut olacak. Oppo A74 4G, özellik bakımından 5G versiyonuna benzer yapıda olacak. Oppo A74 4G akıllı telefon, işlemci bakımında Snapdragon 633 yonga setini kullanacağı söyleniyor. Ayrıca, 6.43 inçlik AMOLED ekran kullanacağı bildirildi.

Kaynak: Tekmoloji