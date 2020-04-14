Opel Türkiye'den "Gelecek Herkesindir" kampanyası
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Evde Kal, Türkiye, Opel, Otomobil

Opel Türkiye'den "Gelecek Herkesindir" kampanyası

Opel Türkiye, sosyal izolasyonu desteklemek için sunduğu yeni dijital hizmetlerin yanısıra “#evdekal” kampanyası için bir hareket başlattı.

14.04.2020 16:32 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:32
Opel Türkiye'den

Opel Türkiye, sosyal izolasyonu desteklemek için sunduğu yeni dijital hizmetlerin yanısıra "#evdekal" kampanyası için bir hareket başlattı.

Birlikteliğin daha da önem kazandığı bu günlerde, Opel Türkiye evde kalmayı teşvik etmek ve sosyal izolasyon kavramına dikkat çekmek için "Evde Kal" söylemini bir harekete dönüştürdü.

Marka, evde ya da bayide olan tüm çalışanlarının elleriyle ev sembolü yaparak çektikleri "EvdelKal" temalı videolarla müşterilerine evde kal mesajını farklı bir yöntemle aktarıyor.

Bu kampanya ile birlikte müşterilerine sunduğu hizmetleri genişlettiğini duyuran Opel Türkiye, müşterilerine evlerinde kalmalarını tavsiye ederek, sunduğu teknolojik çözümlerle onların hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyor.

İçinden geçmekte olduğumuz bu dönemde müşterilerinin evlerinde kalarak teknolojik çözümlerle hizmet almasını amaçlayan Opel Türkiye, Nisan ayında e-rezervasyon, görüntülü görüşme ve mesafeli satış gibi hizmetleri uygulamaya aldı.

"E-rezervasyon/ online randevu", showroom görüşme sistemi sayesinde Opel Türkiye, aynı anda minimum sayıda misafiri sosyal mesafeyi koruyarak showroom'larında ağırlıyor. Opel müşterileri, istedikleri gün ve saat için randevularını websitesi üzerinden alarak yetkili satıcı ziyaretini planlayabiliyor.

Bu süreçte "görüntülü görüşme" sistemi ile de online araç tanıtımı gerçekleştiriliyor. Müşteriler ilgilendikleri modelleri Opel showroom'larına canlı bağlanarak görüntülü görüşmede inceleme imkanı buluyor.

Opel Türkiye'nin "otomobiliniz eve teslim" sloganı ile başlattığı eve teslimat sistemi sayesinde ise müşterilerin satın aldıkları otomobiller evlerine teslim edilebiliyor. Bu sayede satın alınan otomobilin teslimatı sırasında da temasın minimuma indirilmesi hedefleniyor.

Opel Türkiye, showroom'larını ziyaret etmek isteyen müşterileri için ise tüm yetkili satıcılarında ve servislerinde en üst seviye hijyen kuralları uyguluyor.

Showroom'larda ve servislerde bulunan araçlar en güncel dezenfeksiyon yöntemleri ile temizlenirken, çalışanlar ve müşteriler için uygun olan her yerde özel solüsyonlar bulunduruluyor. Tesislerde yer alan tüm kapılar, hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde açık tutuluyor. Ayrıca yüz yüze yapılacak görüşmeler için mesafe önleyici bantlar kullanılıyor. Tüm bu önlemlerle birlikte Opel Türkiye showroom'larında minimum sayıda kişinin bulunması için de sınırlı sayıda ziyaretçi kabul ediyor. Bu süreçte aldığı aksiyonlarla "Gelecek için #EvdeKal" söylemini benimseyen Opel Türkiye, sağlıklı bir geleceğin ancak birlikte yaratılabileceğini, marka söylemi olan "Gelecek Herkesindir" ile vurguluyor. #EvdeKal Hareketi videosuna Opel Türkiye Instagram hesabı üzerinden ulaşılabilir.

 

#EvdeKal çünkü #GelecekHerkesindir.

Kaynak: Carmedya.com

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