Opec Petrol Kesintisine Karar Veremedi, Petrol Fiyatları Düştü

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısına petrol üretiminde kesinti kararının alınıp alınmayacağı damga vurdu.

Bloomberg haber ajansı toplantının petrol üretiminde kesintiye gitme kararı alınmadan sona erdiğini bildirdi.

Kulis bilgisi olarak OPEC üyelerinin günlük 1 milyon varil kesintide anlaştığı, ancak kesin karara varmadan önce OPEC üyesi olmayan Rusya'dan bu konuda onay beklendiği söyleniyordu.

Suudi Arabistan Enerji, Endüstri ve Maden Kaynakları Bakanı Halid El Falih toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, OPEC üyeleri ve petrol üreten diğer ülkelerin üretimde kesintiye gitmesi konusunda bir anlaşma sağlanacağına tam olarak güvenmediğini söyledi.

El Falih, "Hala dağıtımı tartışıyoruz" dedi.

Suudi bakanın bu açıklaması, OPEC üyesi olmayan ülkelerin katılacağı Cuma günü yapılacak toplantı öncesi piyasaları sallantıda bıraktı.

Brent petrolün varil fiyatı günlük olarak yüzde 5'e yakın düşüşle 58,83 doları gördü. ABD tipi ham petrolün (WTI) fiyatı da yüzde 3,1 kayıpla 50,93 dolara indi. Trump baskısı

Suudi Arabistan, piyasaları şoke etmeyecek şekilde bir üretim kesintisine gitmek istiyor. Ancak üretimde 1 milyon varil kesintiye gitmek, Suudi Arabistan'ın beklentilerini aşan bir durum.

Toplantıya katılan delegelerin Bloomberg'e aktardığına göre üretimde kesintinin nasıl dağıtılacağı ve OPEC üyesi olmayan ülkelerin nasıl bir katkıda bulunacağı konusunda bir anlaşmazlık var.

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Perşembe günü Viyana'ya doğru yola çıktı.

Suudi Arabistan Enerji, Endüstri ve Maden Kaynakları Bakanı Halid El Falih, Novak'ın gelişiyle durumun netleşeceğini aktardı.



OPEC, geçen ay petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından büyük bir baskının altında. Hem bir arz fazlası oluşması durumunda fiyatların daha çok düşmesinin önüne geçmek istiyor, hem de ABD Başkanı Donald Trump'ın talebi doğrultusunda petrol fiyatlarını çok da yükseltmemenin yolunu arıyor.

Petrol, Ekim ayından beri neredeyse üçte biri kadar değer kaybetti.

Dünyanın en büyük yatırım fonlarından Pimco'nun genel müdür yardımcısı Greg Sharenow, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, "Bir milyon varil birçok kişiyi üzebilir. Bir yandan da çok anlamlı bir fiyat artışı olmayacaktır, büyük bir kabus anlamına da gelmiyor. O yüzden optimum bir çözüm" dedi.



Piyasalarda satış dalgası

Petrol üretiminde ortaya çıkan belirsizlik ve Çinli telekom devi Huawei'nin sahibinin kızı ve şirketin Mali İşler Başkanı Meng Wanzhou'nun Kanada'da gözaltına alınması sebebiyle, piyasalarda küresel olarak bir satış dalgası yaşandı.

Dow Jones Endüstri endeksi 750 puan düşerken S&P 500 de yüzde 2,9 düşüş kaydetti.

Huawei cephesinde yaşanan gözaltı, ABD ve Çin arasında süren küresel ticaret savaşlarındaki ateşkesin uzun sürmeyeceği kaygısı yarattı.

Aynı şekilde Avrupa hisse senetlerinde de satış görüldü.

Avrupa'daki 17 ülkeden farklı büyüklükteki şirketleri temsil eden STOXX Avrupa 600 endeksi 2 yılın en düşük seviyesine geriledi.

İngiltere'de ise 2016 yılında düzenlenen Brexit referandumundan bu yana yaşanan en keskin satış dalgası görüldü.

Londra Borsası'nda FTSE 100 endeksi yüzde 3,2 düştü.