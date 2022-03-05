Op. Dr. İsmail Çalıkoğlu: "İnsanlar kilo fazlalığını hastalık olarak kabul etmiyor"

Op. Dr. İsmail Çalıkoğlu: "Obezite korona virüs pandemisinden önce başlamış bir pandemidir"

İSTANBUL - Obezite tüm dünyada giderek artan bir sorun olarak devam ederken Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İsmail Çalıkoğlu, "Pandemi bütün dünyayı etkiledi ama obezite korona virüsten önce başlamış bir pandemidir. Dünyada yaklaşık olarak 2 milyar insanı, açlıktan daha fazla insanı etkilemiş durumda. Birçok insan kilosunun fazlalığını bir hastalık olarak kabul etmiyor, bunu normal olarak görebiliyor" dedi.

4 Mart Dünya Obezite Günü kapsamında hastalığa karşı farkındalık oluşturulması amacıyla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde seminer gerçekleştirildi. Programa, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, hastanede görev yapan hekim ve sağlık çalışanları katıldı. Programda, obeziteye karşı bilinç oluşturulmasının önemine dikkat çekilirken, hastalığın kronik yönü ve tedaviye yönelik süreçler konuşuldu.

"Obezite korona virüs pandemisinden önce başlamış bir pandemidir"

Vatandaşların öncelikle fazla kiloyu bir hastalık olarak görerek tedavilerine başlamaları gerektiğini ifade eden Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İsmail Çalıkoğlu, "Dünyada obezite yaklaşık olarak 2 milyar insanı etkilemiş durumda, açlıktan daha fazla insanı etkilemiş durumda. Tedavisinde birçok seçenek bulunmakta ama en önemlisi bu insanların tedaviye ulaşabilmesinde çünkü birçok insan kilosunun fazlalığını bir hastalık olarak kabul etmiyor, bunu normal olarak görebiliyor. Bizim dikkat çekmek istediğimiz şey bireylerin obez olup olmadığını kendisinin de belirleyebilmesi bunun için çok basit şekilde internetten kitle endekslerini hesaplayıp eğer 30'un üzerinde çıkıyorsa bir doktora gitmelerini öneriyoruz. Pandemi bütün dünyayı etkiledi ama obezite bu korona virüs pandemisinden önce başlamış bir pandemidir. Dünya Sağlık Örgütü de bunu bir pandemi olarak kabul etmektedir. Covid döneminde yoğun bakımlarımızda obez hastalarımız daha çok yer kapladılar, onların tedavilerinde daha zorlu süreçler geçti. Tedavinin en iyisi hastalığa yakalanmamak. Bunun için insanlara önerim; düşük kiloda olmasına güvenmemek ve her zaman aktif bir hayat yaşaması. En basitinden biraz yürüyüş olabilir, haftada 3 gün en az 30 dakika aerobik egzersizler kalbinizi hızlandıracak egzersizler olabilir. Bu şekilde hayat tarzlarını değiştirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Çok kronik uzun zamandır olan ve katlanarak artan bir problem"

Obez sayısında geçmiş yıllara oranla artış olduğuna dikkat çeken Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Endokrinoloji Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Esra Hatipoğlu, "Çok kronik uzun zamandır olan ve katlanarak artan bir problem. 90'lı ve 2000'li yılların başındaki rakamlarla şimdiki rakamlar arasında obezite sayıları açısından muazzam fark var. Dünyanın her yerinde bütün kıtalarda kasıp kavuran neredeyse rakamlar mevcut. Covid pandemisinin ilk başında izolasyonla beraber insanların hareketleri azaldı, evde durmayla beraber beslenmeler biraz daha rahat olmaya başladı. Maalesef çoğu hastamız, kilo verenler bile geri almaya başladı. Ama son zamanlarda bu handikaplar daha azalmaya başladı. Biz hastaya kilo verdirtiyoruz ama tek hedefimiz kilo verdirtmek değil o kiloyu korumak. Vermek kolay, korumak aslında daha büyük bir motivasyon istiyor. Bu tedavinin devamının sağlanması lazım onun da ilk basamağı aslında motivasyon" dedi.