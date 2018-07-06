Onur Kıvrak Yeni Sezonu İple Çekiyor

Sakatlığını tamamen atlatan Trabzonspor'un kaptanı Onur Recep Kıvrak yeni sezonu iple çekiyor. Bordo-mavili kulüpte 12'nci sezonu yaşayacak olan deneyimli eldiven genç kalecilere de ağabeylik yapıyor. Spor Toto Süper Lig'in 2017-2018 sezonunun 29. haftasında Osmanlıspor maçında sakatlanması rağmen futbol hayatını riske atarak oynayan, sağ ve sol dizinden bir çok kez ameliyatlar geçiren milli kaleci yeni sezona hazır halde girecek. Geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle son 5 maçta forma giyemeyen başarılı eldiven hemen tedavisine başlamıştı.Tatil dönemini de tedavisiyle geçirmişti.

KAMPIN EN DİRİ İSİMLERİNDEN BİRİ

Trabzonspor kaptanı Onur Recep Kıvrak, 1 Temmuz'da Slovenya'da başlayan kampında en diri isimlerinden biri olarak göze çarpıyor. Sakatlığı hakkında yapılan eleştirilere kulak asan deneyimli kaleci, çalışma temposuyla da başta teknik direktör Ünal Karaman'ın ve teknik heyetin beğenisini kazanmış durumda. Takımdaki genç kaleciler Uğurcan Çakır, Furkan Taş ve Bahadir Güngördü'ün yanı sıra diğer genç yeteneklere de ağabeylik yapıyor.

FUTBOLU TRABZON'DA BIRAKACAK

Trabzonspor'un başarılı eldiveni Onur Recep Kıvrak, Şenol Güneş'den sonra bordo-mavili takımın kalesini en çok koruyan ikinci isim oldu. Bugüne kadar Karadeniz ekibine performansının yanı sıra, ekonomik anlamda sıkıntı çıkarmayan ve her zaman kulüpten yana tavır ortaya koyan deneyimli kaleci, Şenol Güneş gibi futbol yaşantısını Trabzon'da tamamladıktan sonra bordo-mavili kulübe hizmet etmeyi planlıyor. Karadeniz ekibiyle özdeşleşen Onur, iple çektiği yeni sezonun başlamasıyla birlikte Trabzonspor'da 12. sezonunu yaşayacak. Şenol Güneş ise bordo-mavili takımın kalesini 15 yıl korumuştu.

METİN AKTAŞ FARKI

Uzun yıllar Trabzonspor'un kalesini koruyan Metin Aktaş, teknik direktör Ünal Karaman'ın ekibinde yer alan en kritik isimlerden biri. Başta Onur Recep Kıvrak ve diğer genç kalecilerle birlikte iyi bir uyum ve çalışma temposu yakalayan Aktaş, bir kalecinin neler hissedebileceğini en iyi anlayan isimlerin başında geliyor. Bordo-mavili takımın kalesini koruduğu dönemlerin yanı sıra edindiği tecrübeleri de kalecilere aktaran Aktaş'in, uyguladığı antrenman tekniklerini ise kalecilerin eksiksiz yerine getiriyor.

(Gökmen Şahin/İHA)