Onur Büyüktopçu kimdir? Onur Büyüktopçu kaç yaşında, nereli? Onur Büyüktopçu biyografisi!

Türk oyuncu, cast direktörü ve menajer Onur Büyüktopçu kimdir? Kiralık Aşk, Memleket Hikayeleri ve Hürmüz Gelin gibi yapımlarda rol alan Onur Büyüktopçu kaç yaşında, nereli? Onur Büyüktopçu mesleği nedir? Onur Büyüktopçu hayatı ve biyografisi nedir?

Türk oyuncu, cast direktörü ve menajer Onur Büyüktopçu kimdir? Kiralık Aşk, Memleket Hikayeleri ve Hürmüz Gelin gibi yapımlarda rol alan Onur Onur Büyüktopçu kaç yaşında, nereli? Onur Büyüktopçu mesleği nedir? Onur Büyüktopçu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ONUR BÜYÜKTOPÇU KİMDİR?

Onur Büyüktopçu (d. 24 Nisan 1982, İstanbul), Türk oyuncu, cast direktörü ve menajer. Kiralık Aşk, Memleket Hikayeleri ve Hürmüz Gelin gibi yapımlarda rol almıştır.

HAYATI VE KARİYERİ

Onur Büyüktopçu, 24 Nisan 1982'de İstanbul'da doğdu. Babası Çankırılı, annesi Balkan göçmenidir. On sekiz yaşına kadar İzmir'de yaşadı ve öğrenimini burada tamamladı. Dil ve tiyatro okulu için İngiltere'ye giden Büyüktopçu, Academy of Creative Training Brighton Act London Film Academy'de eğitim aldı. Oyunculuğa ilk adımını 2003 yılında Lise Defteri adlı dizi ile attı ve bu dizide Yusuf karakterini canlandırdı.

Yabancı Damat, Doktorlar gibi dizilerde konuk oyuncu olarak rol aldı.] 2010 yılında Güz Gülleri adlı dizide rol aldı. 2015-2017 yılları arasında Kiralık Aşk dizisinde Koray rolünü canlandırdı. 2017-2019 yılları arasında TV8'de yayımlanan Yemekteyiz yarışmasının sunuculuğunu yapmıştır. 2019 yılında Show TV'de yayımlanan Damat Bayıldı adlı yarışmayı sunmuştur. 2020'de Kanal D'de yayımlanan Çarkıfelek adlı yarışmayı sunmuştur. Oyunculuğunun yanında cast direktörlüğü, menajerlik ve tiyatro oyunculuğu da yapmaktadır.[3] Yine Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasını da sunmuştur

FİLMOGRAFİSİ

Gelinim Mutfakta

Çarkıfelek

Damat Bayıldı

Jet Sosyete

Yemekteyiz

Kiralık Aşk

Kanıt

Kollama

Güz Gülleri

Üç Tatlı Cadı

Kavak Yelleri

Tatlı Bela Fadime

Doktorlar

Fırtınalı Aşk

Yabancı Damat

Lise Defteri

Hürmüz Gelin

Memleket Hikayeleri