ÖNLEMİ HAYAT KURTARAN AFET: DEPREM - Manisalı depremzedeler için yapılan konutlar tamamlandı

Manisa'da geçen yıl 22 Ocak'ta meydana gelen, Kırkağaç ilçesinde birçok binada hasara yol açan 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından evi hasar görenler için Toplu Konut İdaresince (TOKİ) yapılan konutların kısa süre sonra hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Manisa'da geçen yıl 22 Ocak'ta meydana gelen, Kırkağaç ilçesinde birçok binada hasara yol açan 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından evi hasar görenler için Toplu Konut İdaresince (TOKİ) yapılan konutların kısa süre sonra hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Geçen yılki depremin ardından aylarca süren artçı sarsıntılarla mağdur olan Manisalılar için 8'i Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt Mahallesi'nin içine, 40'ı mahalle yakınına yapılan tek katlı konutların inşaatı tamamlandı.

Konutların, bu yıl ekim ayında hak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor. İlçede ayrıca evi hasarlı olup talep eden 17 aileye de TOKİ'nin daha önce tamamladığı dairelerden verilmişti.

Karakurt Mahallesi Muhtarı İdris Kat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallelinin 20 Ocak 2020'deki büyük deprem ve sonrasında uzun bir süre devam eden artçı depremler nedeniyle zor bir süreç yaşadığını hatırlattı.

Depremin etkilerini aylarca atlamadıklarını, uzun süre devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle mahalle sakinlerinin korkudan evlerine girmeye korktuğunu dile getiren Kat, "Allah bir daha yaşatmasın, gerçekten çok zor günlerdi." dedi.

Muhtar Kat, tedbir almanın, sağlam yapılaşmanın önemini vurguladı.

Depremzedeler için ilk etapta çadırlar ve konteynerler kurulduğunu anlatan Kat, bu süre içinde hükümet yetkililerin her zaman yanında olduğunu, kendilerini hiç yalnız bırakmadığını belirtti.

Kat, depremzedeler için inşa edilen konutların yapımının tamamlandığını ifade ederek, "90 metrekare olarak planlanan evleri çok beğendik, çok güzel oldu. Depreme dayanıklı, soğuk ve sıcak izolasyonu çok iyi. Burada artık çok bir iş kalmadı, yetkililerden aldığımız bilgiye göre, evlerdeki ufak tefek detaylar da 15-20 güne bitecek. Bir de çevre düzenlemesi var. Bununla birlikte ekim sonu gibi teslim etmeyi düşünüyorlar." diye konuştu.

Deprem nedeniyle mahallelerinde 136 binanın ağır hasar gördüğünü anlatan Kat, bazı vatandaşların ev yapılması için müracaat ettiğini, bazı vatandaşların ise evini kendisi yapmak istediği için başvurmadığını söyledi.

Manisa'da 22 Ocak 2020'de merkez üssü Akhisar ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 4 kişi hafif şekilde yaralanmıştı. Bölgede 22 Ocak'tan nisana kadar en büyüğü 5,2 olan çok sayıda artçı sarsıntı meydana gelmiş, Kırkağaç ile Akhisar, Saruhanlı ve Soma ilçelerinde bazı binalar hasar görmüştü. Depremden zarar gören vatandaşların barınma ve korunmasını sağlamak için ihtiyaç duyulan 29 mahallede Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İl Müdürlüğünce 500'den fazla çadır ve 30'dan fazla konteyner kurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Tıpırtın