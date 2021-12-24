Oniki Ada Türklerinden Yunan yapımı "Sevgili İzmir" filmine tepki

İZMİR (AA) - Yunanistan'da çevrilen "Sevgili İzmir" isimli filme Rodos, İstanköy ve Oniki Ada Türkleri tepki gösterdi.

Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Kaymakçı, yaptığı basın açıklamasında, 9 Eylül 1922'deki İzmir'in kurtuluşuna ilişkin tarihi gelişmelerin Türkleri kötüleme amacıyla yanlış gösterildiğini belirtti.

Yunan ordusunun İzmir'den harekete geçerek, Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Afyon'a kadar Batı Anadolu'nun büyük bir bölümünü işgal altına aldığını hatırlatan Kaymakçı, "Bu işgal döneminin üzerinden uzun yıllar geçmiş olmasına karşın, bıraktığı acı izler ve etkiler hiçbir zaman unutulmamıştır. Türkiye'nin işgal süresince ödediği bedel, bugün dahi izleri silinmeyen bir ağırlıkta olmuştur." ifadelerini kullandı.

Kaymakçı, filmin iki ülke arasındaki dostluğa değil, düşmanlığa hizmet ettiğini ve Yunan halkını gerçeklikten uzaklaştırma amacıyla çevrildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sevgili İzmir filminde işgalci Yunan ordusunun kalıntıları ile işbirlikçi Yunanların İzmir'i terk etmek zorunda kalması, Türkleri kötüleme olarak gösterilmektedir."

AA / Tevfik Durul - Son Dakika Haberleri

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