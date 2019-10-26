"Öncelikli amacımız gelecek tasavvuru olmalı"

26.10.2019 15:24

Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Düzce'de "Türkiye Vizyon Konferansları" etkinliğine katıldı.

Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta Eker, geleceğin önemle tayin edilmesi gerektiğini ifade etti.

Geçmişe de önemle bakılması gerektiğini aktaran Eker, şöyle konuştu:

"Tabii ki öncelikli amacımız gelecek tasavvuru. Öncelikle geçmişimizi, tarihimizi iyi bilmemiz lazım. Geriye dönüp bakıp gelecekle ilgili tasavvurumuzu ondan sonra değerlendirmek ve neticelendirmemiz gerekir. Matematik okuyanlar iyi bilir regresyon var, gelecekle ilgili tahmin yapabilmek için, matematiksel tahmin yapabilmek için. Mutlaka geriye doğru regrese edersiniz. Regresyon aslında bir şeye geriye doğru yüklemedir. Arkadaki gelişmelerin modellenmesi üzerine gelecek tahmini yapılır."

Eker, Orta Doğu'nun Türkiye'yi yakından ilgilendirdiğini aktararak, "Hem günceli hem aktüel olanı hem de tarihsel olanı göz önüne alarak burada neticelendirmemiz gerekir. Birlikte tahlil edip gelecekle ilgili bir fotoğraf oluşturulabilir. Son 100 yılda Batı sisteminin yol açtığı, başlatmış olduğu iki dünya savaşı yaşandı. Bu savaşlarda toplamda kabaca 80 milyon insan öldü. 2. Dünya Savaşı Avrupa'nın kendi arasındaki savaştır. Rekabet, liderlik, birbirinden güç alma savaşıydı. Tabiri caizse bir paylaşma savaşıydı. Avrupalılar bir daha savaşmamak için bütünleşti, adına Avrupa Birliği Projesi denildi. 1. Dünya Savaşı ne oldu? Bu savaş halen daha devam ediyor. Bu sorunun cevabı bu savaşın hedefinde kimlerin olduğu ile alakalıdır." şeklinde konuştu.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de konuşmaların ardından Eker'e hediye takdim etti.

Konferansa, AK Parti Düzce milletvekilleri Fahri Çakır ve Ayşe Keşir ile AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA