'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' uygulaması yapıldı
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'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' uygulaması yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' uygulaması yapıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' uygulaması gerçekleştirildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' uygulaması gerçekleştirildi.

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğüne ve Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce Prof. Dr. Yunus Söylet Caddesinde 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' uygulaması yapıldı. Vatandaşlarında katılım gösterdiği programda trafik bir süreliğine durduruldu ve yayalar yaya kaldırımı kullanarak karşıdan karışa geçti. Düzenlenen uygulama kapsamında yaya geçidinden geçmeye çalışan yayalara bazı sürücüler yol verirken, yayaya yol vermeyen sürücülere ise 598 TL para cezası uygulanacağı bildirildi.

Öte yandan, etkinliğe katılan Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun öğrencilere kırmızı düdük, vatandaşlara broşür dağıttı. - BİLECİK

'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' uygulaması yapıldı
'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' uygulaması yapıldı
'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' uygulaması yapıldı
'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' uygulaması yapıldı
'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' uygulaması yapıldı
'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' uygulaması yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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