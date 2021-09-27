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Önce çarptı sonra sürükledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gaziantep'te 24 yaşındaki bir genç, yol kenarında yürüdüğü esnada bir aracın önce çarpıp sonra da altına alarak metrelerce sürüklemesi sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te 24 yaşındaki bir genç, yol kenarında yürüdüğü esnada bir aracın önce çarpıp sonra da altına alarak metrelerce sürüklemesi sonucu feci şekilde hayatını kaybetti. Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, sabah erken saatlerde Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi GATEM Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 24 yaşındaki Bekir Kurt, sabah saatlerinde çalıştığı iş yerine gitmek için otobüsten indi. Otobüsten indikten sonra yaya olarak iş yerine gitmek isteyen gence, İbrahim I. idaresindeki plakası öğrenilemeyen Ford marka bir araç önce çarptı sonra da altına alarak metrelerce sürükledi. Meydana gelen feci kaza sonucu Bekir Kurt ağır yaralandı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINDA

Meydana gelen feci kaza ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, aracın yol kenarında yürüyen talihsiz gence çarpma anı ve altına alarak sürüklemesi yer aldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları muayenede talihsiz gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden talihsiz gencin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, adli tıpta yapılacak otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek.

Olay sonrası araç sürücüsü İbrahim I. gözaltına alınırken, geniş çaplı inceleme başlatıldı.

(Said Vakkas Yağcı/İHA)

Önce çarptı sonra sürükledi

Önce çarptı sonra sürükledi

Önce çarptı sonra sürükledi

Önce çarptı sonra sürükledi
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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