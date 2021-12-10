ANKARA (İHA) - On bininci bebek "Hayat'a merhaba" dedi

BURSA - Bursa'da özel bir hastanede on bininci bebek dünyaya geldi.

Bursa'nın en yeni özel sağlık yatırımlarından biri olan ve 2018 yılından beri Ankara yolu üzerindeki gelişmiş teknolojiyle hizmet vermeyi sürdüren Özel Hayat Hastanesi'nde 10 bininci doğum gerçekleşti. Oğuz ve Pınar Kandazoğlu çiftinin kızları Eda Duru, hastanede gerçekleşen 10 bininci doğum olarak kayıtlara geçti. Oğuz ve Pınar Kandazoğlu çiftinin ikinci kızları dünyaya geldi.

Kandazoğlu çifti ve bebekleri Eda Duru'yu odalarında ziyaret eden Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Betül Kabalar, "Bursa'da doğumda tercih edilen bir hastane olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Şu anda burada bulunan Oğuz ve Pınar Kandazoğlu çiftinin bebeği Eda Duru, bizim 10 bininci bebeğimiz. Onları tebrik etmek için geldim. Çok şanslı bir aile, ikinci kızları da sağlıklı bir şekilde doğdu. Kendilerine hayırlı olsun, bebekleri sağlıkla büyüsün diyorum" dedi.

Anne Pınar Kandazoğlu, "10 bininci bebek olarak kızım Eda Duru çok şükür sağlıklı olarak dünyaya geldi. Bize büyük bir sevinç yaşattı. Bizim için çok güzel bir sürpriz oldu. Bu ikinci çocuğum, şu anda çok duygulandım, mutluluk üzerine mutluluk yaşıyorum. Çok memnunuz, personele ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. 10 bininci doğum olarak bir hatıra bıraktık, çok sevinçliyiz" dedi.

Baba Oğuz Kandazoğlu, "Çocuğumuzu kucağımıza aldık, gerçekten çok mutluyuz. Hastane personeline ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Buradan güzel bir gururla ayrılacağız" dedi.

Ablası Mina Kandazoğlu ise, "Çok mutluyum, sonunda bir kardeşim oldu. Onunla beraber eğleneceğiz, yani beraber her şeyi yapacağız" dedi.