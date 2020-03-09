OMÜD'de yeni Başkan Buğra Sükan Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği'nde (OMÜD) bayrak değişimi yaşandı. Derneğin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Dunapack Packaging Genel Müdürü Buğra Sükan getirildi.

Ambalaj sektörünün ilk meslek kuruluşlarından olan Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği'nde (OMÜD) Başkanlık görevini 26 Şubat 2020 tarihinden itibaren Buğra Sükan devraldı.

10 Mayıs 2017 tarihinden itibaren Başkanlık görevini sürdüren Mehmet Nuri Görenoğlu, "Bayrak yarışı olarak" nitelendirilen Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 26 Şubat tarihinde Point Hotel Barbaros'ta düzenlenen Genel Kurul toplantısında, Buğra Sükan'a devretti. Görenoğlu, sektörün bir duayeni olarak bilgi birikimini ve tecrübesini yeni dönemde de Mizan Ambalaj'ı temsilen Yönetim Kurulu üyesi olarak derneğe aktarmaya devam edecek.

Buğra Sükan, Robert Koleji bitirdikten sonra eğitim hayatına Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde devam etmiştir.Üniversiteden mezun olur olmaz iş hayatına atılmış ve Unilever Türkiye'de Ar-Ge Müdürlüğü, Givaudan'da Orta Doğu, Avrupa, Asya Pasifik, Bölge Satış Müdürlükleri, Tetra Pak'ta Kıdemli Müşteri Yöneticiliği ve Huhtamaki'de Genel Müdürlük görevlerini üstlenmiştir.Sükan, 2014'den bu yana Dunapack Packaging'de Genel Müdürlük görevini sürdürmektedir. Evli ve iki kız çocuğu babasıdır.

2014 yılından bu yana derneğimiz üyesi olan Buğra Sükan, 2016 Şubat ayından itibaren Yönetim Kurulu Üyesi, 2017 Mayıs ayından itibaren ise Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi. OMÜD Genel Kurulunda yapılan seçim sonucunda; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Ergun Hepvar (Olmuksan I.P.), saymanlığa Akın Burak Önder (Saica Pack), yönetim kurulu üyeliklerine ise Sevinç Yener Çimecioğlu (Mondi Tire Kutsan), Abdullah Arslan (Marmara Kağıt), Başar Helvacı (Dunapack Packaging), Cem Özkan(Mondi Tire Kutsan), İsa Doğanlı (Çukurova Kağıt), Mehmet Nuri Görenoğlu (Mizan Ambalaj), Mesut Koyuncu (Modern Ambalaj), Mutlu Yüksel (Camiş), Ömer Altay (Modern Ambalaj Tüzel Kişiliği), Raşit Civan (Yalova Ambalaj), Rüstem Kesgi (Ankutsan), Semih Çelebi (Olmuksan I.P. Tüzel Kişiliği) seçildiler.

OMÜD yeni Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Sükan, Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği'nin sektörün gelişimi ve bilinirliği açısından çok önemli görevleri üstlendiğine belirterek şu mesajları paylaştı: "Derneğimiz; hali hazırda pazarda bulunan oluklu mukavva üretici ve tedarikçilerinin çoğunluğunu kendi bünyesinde asil ve sempati üyesi olarak bulunduruyor. Yeni görev dönemimde derneğin temsil oranını daha da artırmayı, geri dönüşümün ve sürdürülebilirliğin önem kazandığı günümüzde sektörümüzün bu alandaki üstün özelliklerini son tüketiciye anlatarak oluklu mukavvanın en çok tercih edilen ambalaj çözümü olmasını sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasındadır.

Sektörümüzle ilgili global dünyada, özellikle FEFCO'da (Avrupa Oluklu Mukavva Federasyonu) yapılan çalışmaları yakından takip edip benimseyerek sektörümüzün gelişmesine dernek olarak katkı sağlamaya devam edeceğiz.

Yeni dönemde sektörümüze, ülke ekonomisine ve iş dünyamıza sağladığımız katkılara devam edeceğiz. Bu vesileyle başta kurucularımız olmak üzere şimdiye kadar görev alan çok değerli meslektaşlarıma, görevlerine devam eden üyelerimize ve yeni görev alan arkadaşlarımıza, desteklerini hiç esirgemeyen beyaz yaka ve mavi yakalı dostlarımıza ve değerli diğer paydaşlarımıza teşekkürü bir borç bilmekteyiz."

Kaynak: Bültenler