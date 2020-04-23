"Ömrü uzatan alışkanlıklar cinsel performansı da arttırıyor"
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Cambridge, Sağlık, Haber

"Ömrü uzatan alışkanlıklar cinsel performansı da arttırıyor"

Cinsel performans psikolojik sorunlar ve fizyolojik hastalıkların yanı sıra beslenme ile de yakından ilişkili olabiliyor.

23.04.2020 11:54 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:54
Cinsel performans psikolojik sorunlar ve fizyolojik hastalıkların yanı sıra beslenme ile de yakından ilişkili olabiliyor. 20 bin insan üzerinde yapılan araştırma bazı yaşamsal faaliyetlere dikkat ederek yaşam süresinin ciddi oranda uzayabileceğini ortaya koydu. Hattat Klinik Üro-Androloji uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat ömrü uzatan alışkanlıkların cinsel performansı da arttırdığını belirterek, cinsel performansı etkileyen yiyecekleri ve yaşamsal alışkanlıkları şöyle sıraladı:  

"Cinsel sorunlar üzerinde en etkili olan faktörlerden kalp-damar hastalıkları, şeker hastalığı, yüksek tansiyon ve kolesterol gibi pek çok sağlık sorununa genetik mirasınız zemin oluştursa da gençlik yıllarından beri edindiğiniz yanlış yaşam tarzı alışkanlıkları bu problemlerin oluşmasını kolaylaştırıyor. Sağlıksız bir beslenme planı, hareketsiz bir yaşam, uyku problemleri, aşırı stres sağlığınızı zannettiğinizden daha fazla etkiliyor. University of Cambridge'de 40-79 yaşları arasında 20 bin kadın ve erkek üzerinde yapılan bir araştırma doğru yaşam alışkanlıklarının sağlığınız için ne kadar önemli olduğunun bir kanıtı. Bu çalışmaya göre sigara içmemek, düzenli egzersiz yapmak, ılımlı miktarda alkol almak ve her gün 5 porsiyon sebze ile meyve yemek hem cinselliğinizin kalitesini yükseltiyor hem de yaşam sürenize tam 14 yıl ekliyor. Yani sadece dört sağlıklı seçim ile ömrünüzü de uzatabiliyorsunuz.

Daha yüksek serbest testosteron seviyeleri için doğru seçimler önemli.  Testosteron yapımında kullanılan çinko, yağsız et seçenekleri, süt ve süt ürünlerinde ve tahıllarda bolca bulunuyor.  Et yerine baklagilleri de tercih edebilirsiniz. Yine brokoli, brüksel lahanası, karnabahar gibi sebzelerde bulunan indol-3 maddesi de hormonları düzenliyor. Ancak yüksek çinko içeren karaciğer ve deniz ürünlerinin kolesterolü yüksek olabiliyor. 

Yine daha dengeli serotonin ve dopamin salgısı için bol bol balık, Omega-3 zengini soğuk su balıkları veya EPA-DHA desteklerinden faydalanın. Ceviz, fındık, badem, kabak çekirdeği, keten tohumu, zeytinyağı, kanola yağı da sağlıklı seçimler.  En az 4 ay devam edeceğiniz düzenli bir egzersiz programının da beyin kimyasallarını dengelediği gösterildi. Cinsel ilişki sırasında kullanılan kegel ve pelvik kas çalışmaları yapın. Kafein, alkol ve sigaradan uzaklaşın. B vitamini eksikliğiniz olup olmadığını kontrol ettirin.  Kas sağlığına iyi gelen magnezyumu ıspanak, yulaf kepeği, badem, keten tohumunda bulabilirsiniz.

Daha canlı cinsel damarlar için  kan şekerini ani yükselten gıdalardan, trans yağlardan, tuzdan uzak durun. Alfa lipoik asit (ALA) içeren pazı, karnabahar da kan şekeri dengesine faydalı. Şeker katkısı yapılmadan kurutulan meyveler, yüzde 70 ve daha fazla kakao ile üretilen çikolata sağlıklı tatlı tercihlerimiz. Kan şekerinizi hızla yükseltip azaltan beyaz unlu ürünlerden kaçınmaya gayret edin. Sarımsak içerdiği alisin maddesiyle testosteron üretimini ve kan akımını olumlu etkiliyor. Meyveleri organik ve mevsiminde seçin. Elma, armut, nar, böğürtlen, üzüm, portakal özellikle sağlıklı seçimler.

Probiyotikler sadece cinsel sağlığınızı olumlu etkilemekle kalmıyor, bağırsağa yeni ve dost bakteriler ekleyerek bu düzensizliği hafifletiyor. İnce bağırsaktan hiç emilmeden kalınbağırsağa geçen kurubaklagiller (özellikle kuru fasülye ve nohut), muz, bal ve soğan-sarımsak da probiyotik etkisi gösteriyor. Ayrıca normal yoğurt ve kefir tüketebilirsiniz. 

Vücudun susuz kalması kalbinizden böbreklerinize kadar pek çok organınızı stres altına sokuyor. Bu nedenle iftar ile sahur arasında kısa aralıklarla bol bol su, meyve suyu ve bitki çayları tüketmelisiniz. Özellikle 40 yaş sonrasında susamasanız da içmeniz gerektiğini hatırlatalım. Akşamları susadığınızı hissetmeseniz de size keyifli gelen içeceklerden bol bol yararlanmalısınız.

Egzersiz yaparken yeterli sıvı almayı unutmayın. Eğer egzersiz yaparken kendinizi aşırı yorgun, bitkin ve hasta hissederseniz yürüyüş temponuzu düşürebilir, egzersiz sürenizi kısaltabilirsiniz.  Yürüyüşler öncesinde hafif bir ara öğün, 5-6 adet badem, fındık veya bir porsiyon meyve yiyerek de kan şekerinizi dengeleyebilirsiniz. Her gün 30-35 dakikalık yürüyüşler yapmanız sadece sizi cinsel sorunlara yol açan yüksek tansiyon, şeker hastalığı, kalp hastalıkları ve damar sertliğinden korumuyor, damarlarınızı sağlığınıza güç katarak, cinsel bölgenize giden kan akımını da arttırıyor."


- İstanbul

Kaynak: DHA

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