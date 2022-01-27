Omicron etkinlik alanlarında kış mesaisi başlattı

Omicronun etkisiyle son bir aylık rezervasyon taleplerinde %55'lik artış yaşadıklarını belirtti.Yako Groups Yönetim Kurulu Başkanı Galip Ölmez, "Normalleşme ile yeniden başlayan fiziksel buluşmalar omicron ile hibrit formata döndü. Yeni sezona hazırlandığımız kış döneminde olmamıza rağmen Türkiye'nin En Konsept Etkinlik Mekanı ödülüne sahip Yako House&Park etkinlik alanımızda omicron kaynaklı bir hareketlilik yaşanıyor" dedi.

Yayılımı hızla artan omicron varyantı, şirketlerde yeni tedbirleri gündeme getirdi. Dünyanın farklı ülkelerine yeniden sert önlemler aldıran omicron, Türkiye'de de çalışanlara yeniden evin yolunu gösterdi. Türkiye İnsan Yönetimi Derneği'nin (PERYÖN) açıkladığı verilere göre, vaka sayısındaki artış nedeniyle şirketlerin %43'i çalışma düzeninde yeniden değişikliğe gitti. Normalleşme dönemiyle yeniden başlayan şirket içi eğitimler, fiziksel toplantı ve organizasyonlarda da hibrit modeller tercih edilmeye başlandı. Kartuna tarafından yapılan araştırma çalışmasına göre, şirketlerin %48'i omicrona karşı hibrit buluşmaları gündemine aldı. Erkinliklerde çalışanlarına online ve fiziksel katılım opsiyonu tanıyan şirketlerin açık hava mekan arayışları içine girdiğini belirten Yako Groups Yönetim Kurulu Başkanı Galip Ölmez, "Normalleşme döneminde yeniden fiziksel ortama taşınan eğitimler, toplantı ve buluşmalar omicron önlemleriyle daha az kişinin yüz yüze buluştuğu hibrit etkinliklere dönüşüyor. Şirketler soğuk hava koşullarına rağmen tercihlerini açık havada doğanın içinde sağlıklı ve izole bir atmosfer yaratan etkinlik alanlarından yana kullanıyor. Omicronun etkisini son bir aylık rezervasyon taleplerinde çok net görebiliyoruz. Taleplerde %55 bir artış yaşanıyor" dedi.

Pandemi sezon faktörünü ortadan kaldırdı

Açık hava etkinlik alanlarında kış aylarının normal şartlarda yeni sezona hazırlık olarak değerlendirildiğine değinen Galip Ölmez, "Pandemi bu süreci tümüyle değiştirdi. Son 2 yıllımız, kapanmalar ve sokağa çıkma yasaklarının dışında pandemi koşullarına bağlı olarak oldukça aktif geçti. Yılın henüz başındayken de omicron varyantının yarattığı hareketlilik içerisindeyiz. 2020'de Türkiye'nin En Konsept Etkinlik Mekanı ödülünü alan Yako House&Park etkinlik alanımızda şirketlerin hibrit buluşmaları için en uygun hijyen koşullarını sağlıyoruz. Grubumuzun bünyesinde yer alan Yako House markamızın mühendislik gücü ve tasarım yeteneğiyle geliştirdiğimiz tiny house karavanlarda da konaklama opsiyonu sunuyoruz. Konaklama ve etkinliği buluşturduğumuz bu çok yönlü hizmet, şirketler tarafından büyük bir beğeni alıyor. Bu tür etkinliğe katılanların çoğunluğu konaklamayı da tercih ediyor" ifadelerinde bulundu.

Hedef odaklı yol haritası

İstanbul Beykoz'da yer alan Yako House&Park ile şehrin merkezine sadece 30 dakika uzaklıkta, doğayla iç içe bir kurumsal etkinlik ve alternatif turizm alanı yarattıklarını söyleyen Yako Groups Yönetim Kurulu Başkanı Galip Ölmez, "Şirketlerin açık hava organizasyonlarına yönelik tüm beklentileri karşılayan çözüm odaklı yaklaşımız etkinlik taleplerine yön veriyor. 5 bin metrekarelik yeşil alana sahip etkinlik mekanımızda şirketlerin her türlü beklentisini karşılıyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin en büyük takım aktivitesi parkuruna ev sahipliği yapıyoruz. Outdoor training, kurumsal motivasyon gibi farklı programlarımızla şirketlerin çalışanlarının verimliliğini artırmaya yönelik etkinliklerinde hedef odaklı bir yol izliyoruz. Bu yaklaşımımızla yalnızca şirketlerin etkinliklerine ev sahipliği yapmıyor, aynı zamanda onlara simulatif eğitim alanında danışmanlık hizmeti veriyoruz" diye belirtti.

Etkinlik danışmanlığı kimliğiyle tüm beklentileri karşılıyor

Yako House&Park olarak bu zamana kadar Türkiye'nin en büyük şirketleri ile uluslararası markaların irili ufaklı çok sayıda etkinliğine imza attıklarını kaydeden Galip Ölmez, "2 kez Türkiye'nin en iyi tiny house markası ödülünü alan Yako House markamızla gücümüzü birleştirerek etkinlik alanlarında yeni bir konsept yarattık. Mühendislik gücümüz, tasarım yeteneğimizle şekillendirdiğimiz tiny house konseptini etkinlik alanlarına kazandırdık. Bu yaklaşımımızın bir sonucu olarak etkinlik danışmanlığı kimliğimizle şirketlerin üst düzey hijyen ve güvenlik önlemleriyle konfor arayışlarını en iyi şekilde karşılıyoruz" dedi.