Ömerli'de mikrofinans şubesi ile gıda bankası açıldı

07.08.2019 23:03

Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Aksu, "Kadınlarımızın ekonomik hayata dahil edilmesi, ev ekonomisine, bölge ekonomisine ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaları çok önemli. Hanımlarımız bu konuda hakikaten çok büyük başarılar göstermişlerdir." dedi.

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) ile Ömerli Belediyesi'nin dar gelirli kadınlara mikrokredi dağıtılması ve Gıda-Giysi Bankası aracılığıyla yardım faaliyetinin yürütülmesine yönelik, belediye hizmet binasında Ömerli Belediyesi Rifat Altındağ Mikrofinans Şubesi ile Ömerli Belediyesi Şevki Altındağ Gıda Bankası düzenlenen törenle hizmete girdi.

Açılışın ardından Ömerli Meslek Yüksek Okulu'nda düzenlenen programda konuşan Mardin Valisi Mustafa Yaman, mikrofinans şubesi ile gıda bankasının ilçeye önemli hizmetler vereceğine inandıklarını söyledi.

Valilik olarak her zaman bunu destekleyeceklerini belirten Yaman, "Yaklaşık 2 bin 500 girişimci kadınımız bu destekten faydalandı. Güçlü Mardin'in güçlü kadınları olmaları önemli. Bütün girişimcilere teşekkür ediyorum. Bunda en büyük emek bakanımızın. Çünkü bunun mevzuatını oluşturdu. Kadınlarımız açısından bu çok önemli. Biz bundan sonra da valilik olarak destek vereceğimizi söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kadınların ülke ekonomisine katkıda bulunmaları çok önemli"

Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Aksu da 2003 yılında TİSVA tarafından Diyarbakır'da ilk defa mikrokredi uygulaması başlatıldığını anımsattı.

Bu rakamın bugün 185 bine ulaştığını gelecekte daha fazla büyümesini umut ettiklerini kaydeden Aksu, şöyle dedi:

"31 Temmuz itibariyle 185 bin kadınımız mikrokredi vasıtasıyla ekonomik hayata dahil olup üretici olmuşlar. Ekonomiye büyük katkıları olmuş ve kısacası bunlar vergi veren hale gelmişlerdir. Tüketen durumdan çıkmış, üreten ve vergisini veren olmuştur. Bugüne kadar da 185 bin hanımımıza verilen mikrokredi miktarı da 875 milyon lirayı geçmiştir. Bu program hakikaten önemli bir program fakirliğin, yoksulluğun kaldırılmasından ziyade kadınlarımızın ekonomik hayata dahil edilmesi, ev ekonomisine, bölge ekonomisine ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaları çok önemli. Hanımlarımız bu konuda hakikaten çok büyük başarılar göstermişlerdir."

Gıda bankacılığıyla da israfın önüne geçilmesinin önemine dikkat çeken Aksu, "Bildiğiniz gibi bizim maneviyatımızda da israf haramdır. İsraf etmeyin deniliyor ve buna riayet etmemiz lazım. İşte bu gıda bankacılığıyla israfın önüne geçmenin yollarından biri ve en önemlisi diyebilirim. İsraf edilen gıda, israf edilen yiyecekler ile dünya nüfusunun 3'te 1'ini doyurabilecek durumdasınız. Onun için bu gıda bankacılığı da bana göre çok önemli bir faaliyettir." ifadelerini kullandı.

"Uygulamada geri dönüş oranı yüzde yüz"

TİSVA Mütevelli Heyeti Başkanı Aziz Akgül ise Türkiye'de 96'ıncı şubelerini Ömerli'de açtıklarını işaret etti.

Mikrokredi uygulamasıyla insanların üretken olmasına katkı sağlamayı amaçladıklarının altını çizen Akgül, şunları kaydetti:

"Hibe şeklindeki yardımlarla dünyanın hiçbir yerinde yoksulluktan kurtulmak mümkün değil. Hibe şeklindeki yardımları bugün alırsınız, yarın tekrar o yardıma ihtiyaç duyarsınız. Ancak, birer mikrogirşimci olarak ya da ticaretle uğraşan bir potansiyele sahip olduğunuz zaman, bir başkasına ihtiyacınız olmadan kendi ayaklarınızın üzerinde durma imkanı ortaya çıkar. İşte mikrokredi böyle bir uygulama. Türkiye'de teminat, kefalet, icra, mahkeme prosedürü olmadan yaptığımız uygulamada geri dönüş oranı yüzde yüz."

Temel İhtiyaç Derneği Genel Müdürü Nil Tibukoğlu Yurdakul, dünyada gıda bankacılığının, gıda israfının önlenmesinde en önemli kalemlerden biri olduğunu, 2010 yılında kurulan derneğin gıda bankacılığını tanıtmayı ve israfı önlemeyi amaçladığını vurguladı.

Care International Türkiye Direktörü Sherine Hassan İbrahim de 2005 yılında Türkiye'de bütün kadınların Mikrokredi almalarına imkan sağlayan bir düzenleme sağlandığını, bunu kendilerine örnek aldıklarını söyledi.

Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ da hükümetin desteğiyle hizmete dayalı projelerin etap etap uygulama sürecini başlattıklarını, bunun yanında da insanlara dokunacak sosyal çalışmalarda yaptıklarını ifade etti.

Mikrogirşimci Funda Aksan 11 yıl önce eşini kaybettiğini, çocuklarına hem annelik hem de babalık yaptığını belirterek, arkadaş toplantısında mikrokrediyi duyduğunu ve başvurduğunu belirtti.

İlk başvuruda aldığı krediyle sabun işletmeciliğine başladığını anlatan Aksan,"Bir kadın işletmeci olarak ayakta durmak gerçekten zor. Aldığım mikrokredi ile işimi genişlettim. Şu an çocuklarıma bakıyorum, çok şükür." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Valilik ile TİSVA arasında mikrokredi faaliyetlerinin yaygınlaştırılması protokolü imzalandı, 10 girişimci kadına mikrokeredi çekleri verildi.

Programa, AK Parti Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve girişimci kadınlar katıldı.

Kaynak: AA