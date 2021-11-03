ESENLER, İSTANBUL (Habermetre) - Eklenme tarihi 3 Kasım 2021

ABONE OL ÖMER LÜTFİ AKAD İÇİN ESENLER'DE ANMA PROGRAMI Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 11 - 14 Kasım tarihlerinde ikincisi düzenlenecek Esenler Film Günleri, yoğun bir içerikle sinemaseverleri Esenler'de buluşturmaya hazırlanıyor ve programın ilk konusu büyük sinema ustamız Ömer Lütfi Akad.

19 Kasım 2011'de yitirdiğimiz Türk sinemasının büyük ustası etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek özel bir söyleşide anılacak. Gökçeçiçek ve Göç Üçlemesi olarak adlandırılan Gelin-Düğün-Diyet filmlerinde kendisiyle çalışma fırsatı bulan usta oyuncu Hülya Koçyiğit, sinema yazarı ve tarihçisi Burçak Evren ile sinema yazarı Suat Köçer, söyleşide Lütfi Akad'ın sinemasını konuşacak.

ÖMER LÜTFİ AKAD YAPIMI 'GELİN' SEYİRCİYLE BULUŞACAK İkinci yılında 'Göç' temalı filmleri seyirciyle buluşturacak Esenler Film Günleri'nde usta yönetmenin Göç Üçlemesi'nin ilk filmi Gelin'in özel gösterimi yapılacak. Sinemaseverler 11 Kasım Perşembe günü saat 15. 00'te Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gösterilecek filmi ücretsiz seyredebilecekler. Hülya Koçyiğit'in Gelin Meryem'i canlandırdığı film, 1973 yılında Yozgat'tan İstanbul'a göç eden bir ailenin büyük kentte tutunma çabasını konu ediyor.

'USTASIZ USTA LÜTFİ AKAD' SERGİSİ Lütfi Akad söyleşisinin ardından Burçak Evren'in kişisel arşivinden seçilen fotoğraflardan oluşan 'Ustasız Usta Lütfi Akad' başlıklı serginin açılışı gerçekleştirilecek. Açılışını 11 Kasım Perşembe akşamı Hülya Koçyiğit, Burçak Evren ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun birlikte yapacağı sergi, Kasım ayı sonuna kadar Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.

Söyleşi sehirekranı. com ve Şehir Ekranı Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

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