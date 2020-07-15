Ömer Halisdemir kimdir? 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir nereli? 15 Temmuz kahramanı Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir hayatı merak edilenler arasında yer alıyor. Halisdemir, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında görev aptığı Ankara'da darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi etkisiz hale getirmiş ve ardından 30 kurşunla şehit edilmişti. İşte Ömer Halisdemir'in biyografisi...

15 Temmuz 2016 gecesinde FETÖ terör örgütünce darbe girişiminde bulunuldu ve halkın mücadelesi ile bu girişim sonuçsuz kaldı. Darbe gecesi büyük kahramanlık göstererek şehit olan Ömer Halisdemir, kuşkusuz 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra unutulmayan isimlerin başında gelir. Şehit Astsubay, aldığı emir doğrultusunda Ankara'da Özel Kuvvetlere yapılan saldırı sırasında darbeci Semih Terzi'yi öldürdü. Ömer Halisdemir kimdir? Ömer Halisdemir'in merak edilen hayatı haberimizde.

ÖMER HALİSDEMİR KİMDİR?

Halisdemir, 4 Mart 1974'de Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesinde dünyaya geldi. Çocukluğu bu beldede geçen unutulmaz isim, okulun olmadığı zamanlarda çobanlık yaptı.

Şehit Astsubay, 1999 yılında Piyade Astsubay olarak Türk Silahı Kuvvetlerine dahil oldu. Özel Kuvvetler Komutanlığında Silopi, Şırnak ve Kuzey Irak'ta görev yaptı. Türkiye ve Pakistan'ın 2013 yılında ortaklaşa düzenledikleri, "Türkiye-Pakistan Ortak Komando ve Özel Kuvvetler Atatürk-2013" tatbikatına katıldı.

Babası Hasan Hüseyin Halisdemir'in açıklamalarına göre, 2016 Türkiye askerî darbe girişimi sırasında öldürdüğü komutan Semih Terzi ile birlikte daha önce Afganistan'da görev yapmıştı. Hatice Halisdemir ile evli olan Şehit Halisdemir'in Elifnur ve Doğan Ertuğrul adlarında iki çocuğu vardı.

15 TEMMUZ'UN SEYRİNİ DEĞİŞTİREN KAHRAMAN!

Ömer Halisdemir, 15 Temmuz Cuma günü Özel Kuvvetlerde nöbetçi astsubay olarak görevini yerine getiriyordu. Darbeci Semih Terzi ile adamları, iki helikopterle Özel Kuvvetlere indiği haberi gelince Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı ile arasında tarihin seyrini değiştirecek bir konuşma geçer ve Aksakallı'dan, darbeci komutanı öldürme emri alır.

Özel Kuvvetlerde bulunan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş şehit Ömer Halisdemir, önce Semih Terzi'yi karşılayanların arasına karışır. Sonra onların arasından sıyrılarak saat 02.16'da Semih Terzi'ye 3 el ateş ederek onu etkisiz hale getirmeyi başarıyor. Ardından karargahın sağ tarafında yer alan ağaçlık alana koşmaya başlıyor. Fakat Terzi ile birlikte gelenler tarafından kurşun yağmuruna tutuluyor. Ömer Halisdemir, bu olayda vücuduna isabet eden 30 kurşun nedeniyle yaşamını yitirdi.

ÖMER HALİSDEMİR ANISINA

Halisdemir'in şehit nokta koruma altına alındı. 20 Ağustos 2016 yılında memleketi Niğde'de bulunan Devlet Üniversitesine Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından adı verildi. Ayrıca Niğde'de adına bir hatıra ormanı oluşturuldu.

Dursun Ali Erzincanlı şehit Ömer Halisdemir için "30 Kuş" adlı bir şiir yazdı. Aynı isme sahip bir de kısa film yapıldı.

Mersin'in Toroslar İlçe Belediyesi, Ömer Halisdemir'in anısına 4.60 metre yüksekliğinde olan heykelini Şehitler Parkı'nadikti. Daha sonra Türkiye'deki birçok meydan, cadde, okul ve öğrenci yurdu gibi yerlere kendisinin adı verildi.