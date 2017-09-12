Ömer Halisdemir Davasının 9. Celsesi Tamamlandı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin görülen davanın 9. celsesi görüldü. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya tutuklu sanıklar, taraf avukatları, müştekiler Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir ve İsmail Oğuz katıldı. AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan başkanlığındaki AK Parti heyeti de duruşmayı takip etti. Davanın bugünkü celsesi tanık ifadesinin dinlenilmesiyle başladı. Tanık Binbaşı Volkan Yaman, 15 Temmuz 2016 tarihinde Özel Kuvvetler Tugayının 16. Tabur Komutanı olduğunu, darbe girişimi sırasında Diyarbakır'daki 7. Kolordu Komutanlığında bulunduğunu söyledi. Saat 21.00 civarlarında koridorda bir ses duyduğunu anlatan Yaman, "Binbaşı Fatih Şahin, Albay Altan Bora ile konuşuyordu. Fatih Şahin, Semih Terzi'nin Altan Bora Albayımızı aradığını ancak ulaşamadığını, bu nedenle Semih Terzi'nin kendisine ulaşarak bir alarm durumu olduğu söylediğini duydum. Daha sonra Altay Bora Albayımıza bu alarmın benim taburunu kapsayıp kapsamadığını sordum. O da kapsadığını söyledi. Ben de harekat subayımı aradım alarm durumu olduğunu kendisine ilettim ardından hazırlıklara başladık. Yaklaşık 23.00'a doğru hazırlıklar bitti. Mühimmatı yüklemek için bir kamyon geldi. 12. Tabur ve 16. Tabur yüklerimizi bu kamyona yükledik, daha sonra iki otobüs geldi. Onlardan birine benim taburum bindi, diğerine Fatih Şahin'in taburu yerleşti" diye konuştu.



"SEMİH TERZİ, FATİH ŞAHİN'İN TABURUNA UÇAĞA BİNME TALİMATI VERDİ"



Saat 23.05 sıralarında Diyarbakır'daki havalimanına hareket ettiklerini kaydeden Yaman, "Orada Özel Kuvvetler Komutanlığının bir kasa tipi uçağı bekliyordu. Bir tane de helikopter vardı, o helikopter Semih Terzi'nin Silopi'den geldiği helikopterdi. Biz taburlarımızı indirdikten sonra Semih Terzi'nin Emir Astsubayı Ahmet Başçavuş yanımıza geldi, Semih Terzi'nin bizimle görüşmek istediğini söyledi. Bunun üzerine ben, Fatih Şahin ve Altan Bora Semih Terzi'nin yanına gittik. Bana ve Fatih Şahin'e tabur sayılarımızı sordu. Ardından Fatih Şahin'in taburuna uçağa binme talimatını verdi. Bana da bölgenin emniyetini alma görevini verdi" şeklinde konuştu.



"AKSAKALLI, SEMİH TERZİ'NİN EMİR KOMUTANI DIŞINDA HAREKET ETTİĞİNİ SÖYLEDİ"



Yaman, 12. Tabur'un Semih Terzi ile uçakla gitmesinin ardından Albay Altan Bora'nın birkaç kişi ile görüştüğünü anlatarak, "Altan Bora Albay görüşme bittikten sonra benim yanıma geldi ve Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı ile görüştüğünü söyledi. Komutan ile neden görüştüğünü sormam üzerine Altan Bora Albay, Komutanımız Zekai Aksakallı'nın Semih Terzi'nin emir komuta dışında hareket ettiğini, kendisinden başka kimseden emir alınmaması gerektiğini, 7. Kolordu Komutanlığına ulaşılması gerektiğini emrettiğini söyledi. Biz sabah saat 10.00'a kadar terminal binasının yanında haber bekledik" ifadelerini kullandı.



"AKSAKALLI İLE KONUŞTUKTAN SONRA İŞİN RENGİ ANLAŞILDI"



Mahkeme Başkanı Bayram Kantık'ın, "Televizyondan, sosyal medyadan veya başka bir yerden darbeden bir bilgin oldu mu?" şeklindeki sorusuna Yaman, "Saat 22.00'dan sonra internette Ankara'da uçakların alçak uçuş yaptığı, İstanbul'da köprülerin kapatıldığı haberleri yer almaya başlamıştı. Altan Bora Albayımızla otobüste beraberdik. Hep, bir terör saldırısı olabileceğini, belki de nükleer, biyolojik bir saldırı olabileceğini konuşuyorduk. Stratejik bir tim olduğumuz için bizi çağırdıklarını düşündük, darbe olduğunu anlayamadım. ÖKK Komutanı Zekai Aksakallı ile konuştuktan sonra işin rengi anlaşıldı. Semih Terzi uçakla gittikten sonra biz artık biraz daha internete girmeye başladık. Sıkıyönetim komutanlıklarının isimlerini internette gördük. Uçak kalktıktan sonra darbe olduğu ortaya çıkmıştı. Ancak Altan Bora Albayımızın, Komutanımız Zekai Aksakallı'dan emri aldıktan sonra Semih Terzi'nin emir komuta zinciri dışında hareket ettiğini anladık" dedi.



"SEMİH TERZİ EMİR KOMUTA ZİNCİRİ DIŞINDA, GEREĞİNİ YAP"



Yaman, Aksakallı'nın emrinin ardından uçak havadayken Altan Bora ile birlikte sanık Fatih Şahin'e mesaj attıklarını ifade ederek, "Albay Altan Bora ile birlikte benim telefonumdan Fatih Binbaşıya Whatsapp'tan 'ÖKK Komutanı Zekai Aksakallı ile görüştük, Semih Terzi emir komuta zinciri dışında hareket etmektedir. Kendinin ve taburunun güvenliğini sağladıktan sonra gerekeni yap' diye mesaj attık. Mesajın iki tık olduğunu, iletildiğini gördüm ama okuyup okumadığını bilemeyeceğim. İletilmesinin ardından mesajı sildim" diye konuştu.



Sanık Şahin'e attığı mesajı neden sildiğinin sorulması üzerine Yaman, mesajın general rütbesinde birinin etkisiz hale getirilme emri olduğunu, Şahin'in numarasının Albay Bora'da olmasına rağmen mesajın kendi telefonundan atılmasından dolayı sildiğini söyledi. Yaman, sildiği mesajı geri getirmek için uğraştığını ancak geri getiremediğini belirtti.



"SEMİH TERZİ'NİN YANINDAN OLABİLDİĞİNCE UZAKLAŞIRDIM"



Yaman'ın savunmasının tamamlanmasının ardından sanıkların çapraz sorgusuna geçildi. TBMM Avukatı Sinan Kılıçkaya, Semih Terzi'nin Emir Astsubayı Başçavuş Ahmet Kara'ya darbe girişiminden haberdar olduğu taktirde ne yapacağını sordu. Kara, "Hiçbir şey yapamazsam Semih Terzi'nin yanından olabildiğince uzaklaşırdım" dedi.



Daha sonra sanık eski Binbaşı Fatih Şahin'in çapraz sorgusuna geçildi. Başbakanlık Hukuk Müşaviri Alaattin Varol'un, "Mihrali Atmaca veya başka birine Ömer Halisdemir'i vurun diye bir talimatınız oldu mu?" şeklindeki sorusuna, "Hayır, böyle bir talimatım olmadı. O esnada ben bina içerisindeyim. Bulunduğum yerde kamera vardı ve bu tespit edilecek. Bununla ilgili taleplerimizi yaptık. Bilirkişi raporu geldiğinde çoğu şey açıklığa kavuşacak" cevabını verdi.



"DUYMA SORUNUN VAR MI?"



Varol, Diyarbakır'daki havalimanına giderken otobüste Başbakan Binali Yıldırım'ın kalkışmaya ilişkin açıklamalarını duyup duymadığını sanık Şahin'e sordu. Şahin, askeri kalkışma olduğunu duymadığını, verilen alarm emrinden dolayı alarm dosyasını incelediğini, Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarını duymadığını savundu. Bunun üzerine Varol, "Otobüste bulunan herkes açıklamaları duyuyor ama Fatih Şahin duymadığını söylüyor. Duyma sorunun var mı?" diyerek tepki gösterdi.



"ZEKAİ AKSAKALLI İLE 05.30'DA KONUŞTUM"



Dönemin Özel Kuvvetler Komutanlığı Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı ile telefondan konuşmaktan neden çekindiği sorulan Şahin, "Zekai Aksakallı ile konuşmak istemediğim gibi bir şey yok. Ben aksine Zekai Aksakallı ile konuştuğumu söylüyorum. Sabah 05.30'da kendisiyle konuştum" iddiasında bulundu.



"TSK yaralı bir teröristi bile hastaneye yetiştiriyorken Ömer Halisdemir'e neden müdahale etmediniz" sorusuna Şahin, "Benim aklıma gelmedi" ifadesini kullandı.



(Abdullah Sarica / İHA)